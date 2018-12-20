Члены 57-й экспедиции на  МКС перешли на  борт транспортного корабля «Союз МС-09».

На нем астронавту ЕКА Александру Герсту, космонавту Роскосмоса Сергею Прокопьеву и астронавту НАСА Серине Ауньон-Чэнселлор предстоит вернуться на Землю. В бытовом отсеке транспортного корабля в августе было обнаружено просверленное отверстие. Образцы из отверстия Союза для исследований привезет с собой Сергей Прокопьев. В 04:40 мск корабль отделится от станции и начнет снижение. Отсек, в котором было обнаружено отверстие, сгорит в плотных слоях атмосферы. В 08:03 мск спускаемый аппарат должен приземлиться недалеко от города Джезказган.