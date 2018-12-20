Владимир Путин проведет сегодня свою 14-ю по счету большую пресс-конференцию.
Встреча с журналистами состоится в полдень в Центре международной торговли. На мероприятие аккредитовалось рекордное число представителей российских и иностранных СМИ — 1702. Прямая трансляция будет вестись федеральными теле-и радиоканалами, а также в интернете.
Комментарии2
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savl_1 20 декабря 2018 | 01:47
А что же у россиян не собирают вопросы? Вероятно запланирован многочасовой монолог.
in_cat_we_trust 20 декабря 2018 | 01:57
И кому это надо? Брилёву?