Новая станция «Беломорская» открывается сегодня в московском метро.
Она станет 223-й в столичной подземке. «Беломорская» расположена между станциями «Речной вокзал» и «Ховрино» на Замоскворецкой линии и рассчитана на пассажиропоток до 150 тыс. человек в сутки.
Комментарии4
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begly_ 20 декабря 2018 | 01:35
Просто интересно, сколько муниципальных бесплатных туалетов построили на этой станции?, там проходняк будет не меньше, чем в миллион стволов и бойниц. Или будут утверждать, что в Москве мол народ культурный, терпеливый и хозяйственный., а хороший хозяин, как нам известно, все домой несет..
captainobvious 20 декабря 2018 | 01:38
begly_: даже не верится, что за 80 лет существования московской подземки её ещё всю не засрали, да? диктатура, она такая, тут не забалуешь )))
begly_ 20 декабря 2018 | 01:54
captainobvious:
В смысле?, мой вопрос прост., и это не ответ на него. Так сколько туалетов построено на новой станции, я без стеба сейчас., потому как живой человек и иногда испытывал в московской подземке нужду, адскую потребность как минимум отлить и по большой нужде было..
fresh_breeze 20 декабря 2018 | 01:50
"Новая станция «Беломорская» открывается сегодня в московском метро"
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Хорошее название, с глубоким смыслом.
Теперь надо надеяться, что оппы поймут правильно и угомонятся.