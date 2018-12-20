Экипаж 57 экспедиции на МКС возвращается сегодня на Землю.
Работу на станции завершают немецкий астронавт Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор. На орбите они проработали полгода. Сергей Прокопьев привезет для изучения материалы и пробы из отверстия «Союза МС-09», взятые во время выхода в открытый космос. Как ожидается, в 4:40 корабль «Союз МС-09» отстыкуется от МКС, после чего начнет снижаться.
Комментарии2
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buzukin074 20 декабря 2018 | 01:47
Вот тут-то на Серину Ченселлор и накинут браслеты Нежность :) А не верти дырки в российских космолетах! Чистосердечное признание только увеличит срок! Колись!
zemljanka 20 декабря 2018 | 02:07
Благополучного возвращения домой.