Экипаж 57 экспедиции на  МКС возвращается сегодня на  Землю.

Работу на станции завершают немецкий астронавт Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина Ауньон-Чэнселлор. На орбите они проработали полгода. Сергей Прокопьев привезет для изучения материалы и пробы из отверстия «Союза МС-09», взятые во время выхода в открытый космос. Как ожидается, в 4:40 корабль «Союз МС-09» отстыкуется от МКС, после чего начнет снижаться.