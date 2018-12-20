Мосгорсуд сегодня проверит законность отказа Льву Пономареву отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой.
Адвокаты 77-летнего главы движения «За права человека"подали жалобу на решение Тверского суда Москвы. Защита просит признать решение суда незаконным и отменить его. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Пономарев отбывает административный арест и должен выйти на свободу послезавтра.
Комментарии2
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sagen 20 декабря 2018 | 01:45
В случае удовлетворения иска будут требовать перезахоронения. Еще раз в том же составе, но уже без Путина.
timber_head 20 декабря 2018 | 01:55
Угу. И если этот суд признает запрет незаконным (мало вероятно, она же не близкая родственница, а, значит, по нашему "самому гуманному в мире" закону - никто, для закона даже деды и бабушки никто - их смерть "ограниченным в правах", будь то зэки или солдаты не дает права присутствовать на похоронах), то гроб извлекут из могилы и дадут ему попрощаться.