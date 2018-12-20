Мосгорсуд сегодня проверит законность отказа Льву Пономареву отпустить его на похороны Людмилы Алексеевой.

Адвокаты 77-летнего главы движения «За права человека"подали жалобу на решение Тверского суда Москвы. Защита просит признать решение суда незаконным и отменить его. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева скончалась 8 декабря на 92-м году жизни. Пономарев отбывает административный арест и должен выйти на свободу послезавтра.