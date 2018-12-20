В Москве задержали гендиректора хлебозавода «Черкизово» Яна Соловьева.

Он подозревается в длительной невыплате зарплат сотрудникам. Следствие ходатайствует об аресте Соловьева. Срок задержания ему продлен до 21 декабря. Правительство Москвы оценило общую задолженность работникам хлебзавода в 28 миллионов руб. На допросе бизнесмен частично признал вину. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в твиттере, что комбинат «Черемушки» возьмет «Черкизово» под управление, сотрудникам выплатят все долги, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Работники завода с 14 декабря держали голодовку протеста против невыплат зарплат.