Минфин США через 30 дней снимет санкции с четырех компаний Олега Дерипаски.
Речь идет о «Евроcибэнерго», En+ и «Русал». Как говорится в официальном письме Минфина, направленном в Конгресс, сам Дерипаска останется в санкционном списке. Санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров. Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций США с 6 апреля.
Комментарии2
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begly_ 20 декабря 2018 | 01:31
Снимет санкции и снова доить начнет податливую коровку от кремлевского бизнеса.
Хи хи хи хи хи....
alena01 20 декабря 2018 | 01:58
Ну вот... Встал на коленочки и "поцеловал злодею ручку"...
Вот и Вовик скоро так...
Уже сейчас вон, Маня Немытая голова, верещит- "Переговоры...Переговоры..."
Но Трамп не из истэблишмента, он "Кодекса Моргана и Бартоломью" не знает...