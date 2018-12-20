Минфин США через 30 дней снимет санкции с четырех компаний Олега Дерипаски.

Речь идет о «Евроcибэнерго», En+ и «Русал». Как говорится в официальном письме Минфина, направленном в Конгресс, сам Дерипаска останется в санкционном списке. Санкции с компаний будут сняты из-за снижения доли владения бизнесмена в компаниях и смены в En+ совета директоров. Олег Дерипаска и связанные с ним компании находятся под действием санкций США с 6 апреля.