На Землю будут доставлены улики,которые помогут выяснить причину возникновения отверстия в отсеке «Союза МС-09»

Немецкий астронавт Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина

Ауньон-Чэнселлор вернутся на Землю после полугодовой экспедиции на Международной космической станции.



Как ожидается, в 4:40 утра по московскому времени транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» с немцем, американкой и россиянином на борту отстыкуется от МКС, после чего начнет снижаться. В процессе спуска произойдет разъединение спускаемого аппарата и бытового отсека, который сгорит в плотных слоях атмосферы.

Именно эта особенность посадки кораблей «Союз» стала причиной внепланового выхода в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. Россиянам 11 декабря пришлось выполнить уникальную операцию с внешней стороны корабля «Союз», чтобы собрать фрагменты обшивки и взять пробы с внешней стороны корпуса бытового отсека.

Они понадобятся на Земле, где специалисты изучат взятые образцы микрометеоритной защиты и состав герметика, которым было закрыто отверстие в корпусе, обнаруженное в конце августа на МКС в ходе поиска причин падения давления в российском сегменте МКС, сообщает «Интерфакс».