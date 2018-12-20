На Землю будут доставлены улики,которые помогут выяснить причину возникновения отверстия в отсеке «Союза МС-09»
Немецкий астронавт Александр Герст, космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина
Ауньон-Чэнселлор вернутся на Землю после полугодовой экспедиции на Международной космической станции.
Как ожидается, в 4:40 утра по московскому времени транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-09» с немцем, американкой и россиянином на борту отстыкуется от МКС, после чего начнет снижаться. В процессе спуска произойдет разъединение спускаемого аппарата и бытового отсека, который сгорит в плотных слоях атмосферы.
Именно эта особенность посадки кораблей «Союз» стала причиной внепланового выхода в открытый космос космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева. Россиянам 11 декабря пришлось выполнить уникальную операцию с внешней стороны корабля «Союз», чтобы собрать фрагменты обшивки и взять пробы с внешней стороны корпуса бытового отсека.
Они понадобятся на Земле, где специалисты изучат взятые образцы микрометеоритной защиты и состав герметика, которым было закрыто отверстие в корпусе, обнаруженное в конце августа на МКС в ходе поиска причин падения давления в российском сегменте МКС, сообщает «Интерфакс».
Комментарии9
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danko1 20 декабря 2018 | 00:15
А это не попы кадилом дырку проделали?
minerr 20 декабря 2018 | 00:38
danko1: Жалко тебя там на станции не было. Ты итак в каждой теме затычка, может тобой и зашпаклевали бы дырку.
otets_zvezdonyi 20 декабря 2018 | 01:04
minerr: ну ясен пень тобой, какашкой ольгинской, не зашпаклюешь...
neyexo 20 декабря 2018 | 00:20
Вот этот выход в космос для сбора материала
https://www.youtube.com/watch?v=eBQqk8cc7MM
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 00:42
neyexo: Вот все эти люди на орбите вызывают восхищенье. НО согласись - достаточно одного жирного клоуна и рашкованская космонавтика вызывает гомерический хохот.
viktorova 20 декабря 2018 | 00:29
//чтобы собрать фрагменты обшивки и взять пробы с внешней стороны //
Фрагменты же в открытый космос улетели... или пуртянки и в космосе туфту двигают?
grs_alx_112018 20 декабря 2018 | 00:44
viktorova: Там много слоев. Короче смотрите видео, не обязательно все 9 с личним часов.
beltat 20 декабря 2018 | 00:31
Да и так уже ясно, бакланы проклевали.
sva1 20 декабря 2018 | 00:47
Дай Бог, Черт и прочие - что бы трое сели на землю живыми, а остальное, говорить не хочу, да и забанят.