Президент Владимир Путин сегодня проведет большую ежегодную пресс-конференцию
Она состоится уже в 14-й раз.
Большая пресс-конференция пройдет без каких-либо инноваций, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС сказал, что организаторы нацелены не на новые форматы, а на создание условий для диалога Путина и журналистов. В разговоре же с телеканалом НТВ Песков сказал, что президент готовится к пресс-конференции на протяжении трех дней. В Кремле ожидают, что главными темами будут российско-американские отношения, экономическая ситуация и региональные проблемы. На пресс-конференцию аккредитованы 1702 журналиста – это рекорд за всю историю подобных мероприятий. При этом в прошлом году при чуть меньшем количестве представителей СМИ было задано 55 вопросов, из них 6 – от иностранных журналистов. Как правило, большая пресс-конференция Путина продолжается более 3 часов. Рекорд был поставлен 10 лет назад – 4 часа 40 минут.
Пресс-конференция Путина начнется в 12:00.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 00:08
Любоваться нацдилером и слушать его правдивые ответы на коварные вопросы четыре часа - большая радость для каждого россиянина!
igorrrpadlowitchs 20 декабря 2018 | 00:15
mikhail_spb_: ничтожество погрязшее во лжи - позор России. Но самое страшное, что большая часть населения верит этому ничтожеству.
pyco__mypucmo 20 декабря 2018 | 00:15
igorrrpadlowitchs: подзатянулось уродство это. И никто не знает когда и чем кончится.
danko1 20 декабря 2018 | 00:09
В 14-ый раз цирк одного лживого клоуна будет.
Надоел.
tetriz 20 декабря 2018 | 00:11
4 часа без перерыва на "припудрить носик"?!...
Да это Железный Человек! ^^
danko1 20 декабря 2018 | 00:20
tetriz: Может, в памперсах, чтобы не отвлекаться?
Боится, что его самого в сортире замочат.
shoorah 20 декабря 2018 | 00:17
Ура, товарищи! Я надеюсь, что в этом году продолжительность пресс-конференции увеличится минут на 20 по сравнению с предыдущей. Главное - поставить очередной рекорд. А по сути - опять будут бегать глазки и привычно врать.
ladyirina 20 декабря 2018 | 00:29
Как когда-то для советских правителей, так и для Путина, главным для него стало не решение огромных накопившихся проблем в связи с ухудшением жизни людей в России, а пустая болтовня, основанная на лжи и рассчитанная на дураков.