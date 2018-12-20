Президент Владимир Путин сегодня проведет большую ежегодную пресс-конференцию

Она состоится уже в 14-й раз.

Большая пресс-конференция пройдет без каких-либо инноваций, рассказали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью агентству ТАСС сказал, что организаторы нацелены не на новые форматы, а на создание условий для диалога Путина и журналистов. В разговоре же с телеканалом НТВ Песков сказал, что президент готовится к пресс-конференции на протяжении трех дней. В Кремле ожидают, что главными темами будут российско-американские отношения, экономическая ситуация и региональные проблемы. На пресс-конференцию аккредитованы 1702 журналиста – это рекорд за всю историю подобных мероприятий. При этом в прошлом году при чуть меньшем количестве представителей СМИ было задано 55 вопросов, из них 6 – от иностранных журналистов. Как правило, большая пресс-конференция Путина продолжается более 3 часов. Рекорд был поставлен 10 лет назад – 4 часа 40 минут.

Пресс-конференция Путина начнется в 12:00.