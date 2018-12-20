США выводят свой контингент из Сирии — немедленно и в полном составе
Пентагон получил приказ от Дональда Трампа вывести войска как можно быстрее.
Первой о том, что Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии, сообщила газета Вашингтон Пост со ссылкой на чиновника Пентагона.
Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ* (*запрещенную в России организацию), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».
Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции.
Вывод войск из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и сейчас, когда президент США не может добиться от конгресса финансирования строительства обещанной стены на границе с Мексикой и работа правительства может быть приостановлена из-за этого, выполнить обещание по Сирии — политически выгодное решение. Трамп собирался вывести войска из Сирии еще в апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени на завершение миссии.
ОТВОДКА: В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.
Комментарии5
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mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 00:11
А российские войска нацдилер уже вывел из Сирии три раза подряд.
book_publisher 20 декабря 2018 | 00:24
- США прострали Силию.
parasuk_ 20 декабря 2018 | 00:11
Нет негров - нет расизма, нет сша - нет терроризма :)
neyexo 20 декабря 2018 | 00:16
А мы уже выводили, причем несколько раз, и тоже под НГ
olegleon 20 декабря 2018 | 00:20
"это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции. "
так пусть переходят под защиту правительственных войск Сирии