Пентагон получил приказ от Дональда Трампа вывести войска как можно быстрее.

Первой о том, что Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии, сообщила газета Вашингтон Пост со ссылкой на чиновника Пентагона.

Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ* (*запрещенную в России организацию), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».

Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции.

Вывод войск из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и сейчас, когда президент США не может добиться от конгресса финансирования строительства обещанной стены на границе с Мексикой и работа правительства может быть приостановлена из-за этого, выполнить обещание по Сирии — политически выгодное решение. Трамп собирался вывести войска из Сирии еще в апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени на завершение миссии.

ОТВОДКА: В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.