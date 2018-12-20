Хлебозавод «Черкизово», работники которого объявили голодовку, уже сегодня может возобновить работу
Об этом «Эху Москвы» сообщили в столичной мэрии. Там добавили, что общий долг перед сотрудниками предприятия правительство Москвы оценило в 28 миллионов рублей и сегодня комбинат «Черемушки», под управление которого переходит завод, готов выплатить работникам первые 10 миллионов. Остальные долги, по словам чиновников, будут погашены в кратчайшие сроки.
Между тем следственный комитет и московская прокуратура ещё вчера сообщали, что процедура выплат началась, однако работники завода в интервью нашему корреспонденту эту информацию не подтвердили.
Сотрудники предприятия объявили голодовку в конце прошлой недели. Они добиваются выплаты зарплат, которые не получают с августа. Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте.
Комментарии4
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tetriz 20 декабря 2018 | 00:09
Прочитал эту новость, так обрадовался, что сожрал батон в знак солидарности с рабочими!
amarnsky 20 декабря 2018 | 00:21
tetriz: Ни сколько не жалко этих тупых людей... Те же грабли для них уже аккуратно разложены...
aleko_1 Александр Королев 20 декабря 2018 | 00:30
tetriz: Koроче, их побещали накормить.
mikhail_spb_ 20 декабря 2018 | 00:13
Похоже, отжали завод вместе с прикреплёнными к нему рабочими.