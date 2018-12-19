Правительство Москвы оценило в 28 миллионов рублей общий долг перед сотрудниками хлебозавода «Черкизово»
Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам первые 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки и уже завтра завод должен возобновить работу, — сообщили «Эху Москвы» в столичной мэрии. В конце прошлой недели сотрудники объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Гендиректор хлебозавода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии11
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begly_ 19 декабря 2018 | 23:14
На месте москвичей я бы остерегался кушать хлебушко с "Черкизовского" завода пока они все работникам не выплатят. Можно себе представить сколько со зла работник в замес козюлек, мышиных хвостиков, комаров, мух и букашек подбросит..
malanoff 19 декабря 2018 | 23:18
begly_: А Вы бы постеснялись набросать . А теперь представьте , если бы этот хлебушек шел на столы Путина и Собянина. Его вес увеличился бы в 700000 раз , как инфляция у Мадуро в Венесуэле..
begly_ 19 декабря 2018 | 23:20
malanoff:
У меня хоть и совести нету, но мне такое бы и в голову не пришло.
malanoff 19 декабря 2018 | 23:25
begly_: Я про вашу совесть ничего не знаю , а про голову скажу : Надо просто научиться думать ширше.
begly_ 20 декабря 2018 | 00:16
malanoff:
Ооооо..., и вы туда же., , вернее из той же конуры, из которой иногда умники гавкают.
Фу Шарко., к ноге., рядом., сидеть!
amarnsky 19 декабря 2018 | 23:27
begly_: Как то сразу работнички забыли и про Африку и Крым и Сирию... А сколько радости было... А тут всего навсего 28 миллионов и какой эффект!
begly_ 20 декабря 2018 | 00:18
amarnsky:
Вообще то 18., 10 им уже пообещали выплатить.
zapadnay 19 декабря 2018 | 23:45
Если в Москве такое происходит, то можно представить, что творится в глубинке.
malanoff 19 декабря 2018 | 23:15
Сумма замены бордюров на одной улицы Москвы. Долго сидели и спорили , у кого отожмут ворованные деньги.
mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 23:17
Между прочим, работники хлебозавода могли бы перечислить эти деньги на строительство моста на Сахалин или на помощь сирийским детям или на строительство российских городов на Марсе.
А то всё себе, себе, да себе!
efilika 19 декабря 2018 | 23:41
Ну любопытно все это. И плохо пахнет. Интересно, а как заводишка Щедрину перешел? Он на него давно рот раззявил.