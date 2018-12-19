Правительство Москвы оценило в 28 миллионов рублей общий долг перед сотрудниками хлебозавода «Черкизово»

Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам первые 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки и уже завтра завод должен возобновить работу, — сообщили «Эху Москвы» в столичной мэрии. В конце прошлой недели сотрудники объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Гендиректор хлебозавода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте, — сообщает агентство ТАСС.