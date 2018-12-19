Федеральный комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение повысить базовую ставку на 25 сотых процентных пункта
Теперь она будет находиться в диапазоне от двух целых 25 сотых до 2,5%. Повышения базовой ставки ожидала большая часть экономистов и участников рынка. Оно стало третьим в этом году.
Комментарии3
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novyrusich 19 декабря 2018 | 23:34
Бедный рубель, писец ему пришел.
Хотя он как-бэ и ни причем.
Но уже доллар 67,5.
А завтра к 70 пойдет дело.
wild_division 19 декабря 2018 | 23:34
Как смешно и мелко..каке то 0,25%. То ли дело у нас сразу на 2-3% .
timber_head 20 декабря 2018 | 00:06
wild_division: Туточа есть разница. Когда у нас поднимают - это жопа. А когда у них (причем у них не то же самое что у нас - увеличение учетной ставки означает, что экономика развивается такими темпами, что в дешевых кредитах не нуждается), значит ситуация нормализуется и ФРС вполне уверено, что бизнес без денег не останется.