Реальные доходы россиян вновь снижаются

В ноябре они упали почти на 3%, — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что если негативная динамика сохранится и в декабре, то 2018-й вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.