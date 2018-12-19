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23:00, 19 декабря 2018

Реальные доходы россиян вновь снижаются

В ноябре они упали почти на 3%, — сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. Издание отмечает, что если негативная динамика сохранится и в декабре, то 2018-й вопреки ожиданиям властей может стать пятым годом беспрерывного падения реальных доходов граждан.

Комментарии

20

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kryimzdick 19 декабря 2018 | 23:12

Наши люди ради Сирии готовы затянуть потуже пояса. И жевать лапти.

seryj_wolk 19 декабря 2018 | 23:27

kryimzdick: Зато Штаты и ЕС по прогнозам путиноидов живут еще хуже и скоро развалятся.

(комментарий скрыт)

danko1 19 декабря 2018 | 23:13

Путин завтра скажет, что реальные доходы растут и будут расти дальше еще более высокими темпами.
Он привык врать, даже опровергая и без того лживые цифры Росстата, обогнав его в более наглом вранье.

oldcitizen 19 декабря 2018 | 23:38

danko1: Путин завтра скажет, что реальные доходы растут
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Путин не захотел в этом году никуда посылать парламент. (Отмена послания Федеральному собранию). А пресс-конференцию устраивает. Что это за ход такой?

ly4_sveta 19 декабря 2018 | 23:38

danko1: А если, что частично и признает, то попросит
отнестись с пониманием, ну, как про пенсионную реформу.

danko1 19 декабря 2018 | 23:44

ly4_sveta: Он весной врал о стремительном росте экономики в 5%, когда даже по завышенным данным Росстата рост всего 0.5% был, что стагнацией является.

mikhail_spb_ 19 декабря 2018 | 23:14


Настоящее богатство российского народонаселения - жить под мудрым руководством нацдилера.
Он никогда не оставит их.

vilingrad 19 декабря 2018 | 23:22

Ничо,Вовка завтра все поставит на места, объяснит все непонятки, укажет путь в... завтра:)

cromwel 19 декабря 2018 | 23:22

Вот это новость! Если бы мне сказали я бы ни за что и не узнал!

clandestino 19 декабря 2018 | 23:25

Неправда! Россияне стали богаче аж на целый Крым, частично на Сирию, ЦАР и Южный Судан. Всё остальное не так важно.

push114 19 декабря 2018 | 23:33

А разве доходы у простых людей росли?

kramm 19 декабря 2018 | 23:46

push114:
А простой человек это кто?

Простые числа не имеют делителей нацело кроме 1 и самоё себя, а человек как попадает в простые а не в сложные факторы?

ly4_sveta 19 декабря 2018 | 23:36

После дождичка в четверг Путин опять раздаст всем
сёстрам по серьгам, а братьям по калашу и все останутся
довольны и счастливы его мудрым руководством.
И плевать на эти снижающиеся доходы.))) Снижаются уже
пять лет... И ведь ничего, выживаем.))) Главное, что есть
Балабол, мощный Балабол, бесконечный Балабол,
каждодневный Балабол, лживый Балабол...

sparky 20 декабря 2018 | 00:19

ly4_sveta: Мадура недавно приезжал. Нельзя же было дорогого гостя без подарка встретить и без подарка проводить.
Теперь от Хамаса гость дорогой ожидается. Тоже скрепный и тоже дорогой.
А Рамзана тоже нельзя обидеть, он и дорогой и любимый.
И своих сечиных-дерипасок тоже нельзя обижать, если заглядывают. Они и так настрадались от кругомврагов.
А народ одобрямс, все ворчат и голосуют ЗА. Значит все правильно.

graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:44

Реальные доходы затевают русофобию. Русофобию... эта... они затевают. Реальные доходы мешают проходу граждан и проезду транспорта. Их действия неуместны и способны создать аварийную обстановку. Пятая колонна какая-то эти реальные доходы....

Видимо не обошлось без прямого вмешательства запада!

efilika 19 декабря 2018 | 23:46

Да и х.. с ними, гражданами. Сами себе напортачили.

nikvol 19 декабря 2018 | 23:55

Забота у нас простая,
Забота наша такая, —
Жила бы страна родная,
И нету других забот!

ulagai 20 декабря 2018 | 00:05

Что то портянки не пишут о том,как они "кучеряво"живут с поваром-боссом.Или после смены "9"-ку хлещут?

sparky 20 декабря 2018 | 00:09

Борьба с бедностью проходит в усиленном режиме.
А во время борьбы потери неизбежны. То нос расквасят, то трусы порвут.
Так что здоровья всем.

marika919 20 декабря 2018 | 00:23

Рост зарплат безпрецендентный ! Вниз.

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