Владимир Путин подписал указ, отменяющий ряд ограничений на предоставление политического убежища в России
Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В частности, отменены ограничения, которые не позволяли получать убежище жителям ряда развитых стран, а также тем, кто был прежде осуждён в России или чьи действия считались в нашей стране преступлением, отмечает РБК.
Комментарии13
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peresvet73 19 декабря 2018 | 23:14
Вся шваль в "родную гавань"!
danko1 19 декабря 2018 | 23:16
peresvet73: Всех бандитов приютит для повышения рейтинга.
нормальные люди из развитых стран в Россию, которая Путин, не поедут.
wild_division 19 декабря 2018 | 23:24
Диктаторы, жулики, шпионы, аферисты, убийцы, воры и прочая шелупонь всех мастей добро пожаловать в Россию. Березки в поклоне шелестят от нашего вам гостеприимства..
johio 19 декабря 2018 | 23:25
danko1: ему скоро самому бежать в пору будет, а он тут показное гостеприимство демонстрирует.
sim202_ 19 декабря 2018 | 23:25
danko1:
А я боюсь,щас все энти Маски, Ротшильды-Рокфеллеры
толпами к нам ломанутся...
Да и угнетенные зарплатами простые труженики
из гейроп за ними подтянутся...
tinon 19 декабря 2018 | 23:24
И это понятно!
Тюрьмы ж у нас пустуют.
Своего ворья, жулья и убийц не хватает.- будем с чужбины зазывать! ; ))
timber_head 19 декабря 2018 | 23:47
tinon: Не... Кто к нам от своего народа сбегает (от власти бегут только у нас), оседает на Барвихе. SERBы вот во всю "русскоязычное население Украины" в Москве защищают. А как там здоровье Януковича, интересно?
condor00 19 декабря 2018 | 23:33
Для Трампа или, скорее, для его проституток?
belovnikita 19 декабря 2018 | 23:36
Видать много дебилов в сририи покрошили, и дураков воевать за интересы ху/ла не осталось. Вот требуется завоз нового мясца.
timber_head 19 декабря 2018 | 23:45
О... Представляю себе кто побежит в Россию в поисках политического убежища. небось Асаду в жопе засвербело или, может, уже у Ына сковородка под жопой раскаляется?
ludvig14 19 декабря 2018 | 23:48
надеется на симметричный ответ?
galla 20 декабря 2018 | 00:08
Эти товарищи получают отдельные квартиры или комнаты в коммунальках?
ly4_sveta 20 декабря 2018 | 00:26
Ни один нормальный человек из развитых стран
не будет просить убежища у мафиози, а все
социально близкие режиму потянутся. И видно, уже,
знают под кого все это готовится.