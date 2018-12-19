Киев готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив

Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на это сказала, что речь идёт о новой провокации.

Конфликт в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, произошёл в конце ноября.