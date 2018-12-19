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23:00, 19 декабря 2018

Киев готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив

Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на это сказала, что речь идёт о новой провокации.

Конфликт в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, произошёл в конце ноября.

Комментарии

52

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ahotnik58 19 декабря 2018 | 23:14

Если укры, те что отказываются признавать Мало и Ново Россию "откуда пошла земля русская", выкопали Черное море, то после блокады ими Крыма сам бог велел им копать черноморско-азовский канал.

Ничего личного: если в Крыму нет воды из русского Днепра, то древним украм нечего шастать через территорию России в Азовское море.

wild_division 19 декабря 2018 | 23:31

ahotnik58: triadd, vietham, ahotnik58........?

Совет: Может оslov_a_v? Сильно тебе под стать по нутру и уму.

graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:32

ahotnik58: Слыш, третьеримлянец славный, куды ж ты прёшь-то? Башку-то свою квадратную поверни, ведь тебе ж, вроде, за Португалией на всех соплях приказано мчаться?

Видать уже интерес к той гонке утрачен... Полностью...)

ahotnik58 20 декабря 2018 | 00:26

graeshoppe: за Португалией на всех соплях приказано мчаться?

В 2017 году средняя зарплата в Германии до уплаты налогов равняется 3703 евро. После фискальных отчислений на руках работника остается около 2225 евро или 0,87*2225 евро=$1935

стоимость Биг-Мака в Германии $4,72

т.е. средний немец на свою з/п может купить $1935 / $4,72= 410 биг-маков,

таким образом покупательная способность российской средней з/п составляет
292/410*100%= 71% от немецкой

доход среднего работающего рос. пенсионера 46 тысяч рублей (Сбербанк) при этом на пенсии наши пенсионеры живут дольше, чем в США, а там (в США) средняя пенсия меньше, чем коммуналка с налогами.

В РФ на пенсии мужчины живут 4,6 года, а женщины 20,9 лет(2014г). В сумме получается 25,5 года, что больше, чем в США (м9,3+ж14,1=23,4)!

Так, что реальные доходы наших пенсионеров (по покупательной способности) выше, чем американских.


Средняя з/п в Испании, после уплаты налогов, т.е. "на руки" менее 1200 евро (ист.https://goo.gl/iTRqZM) Типичная стоимость Биг-Мака в Мадриде 5,85 евро http://goo.gl/EjnogZ т.е. на одну испанскую з/п можно купить: 1200/5,85 = 205 Биг-Маков.

Россия, средняя з/п 38000 руб. цена Большого Биг-Мака 130 руб https://mcdonalds.ru/products/10 т.е. на одну рос. з/п можно купить: 38000/130= 292 Биг-Мака

Для сравнения с нищей и вымирающей Прибалтикой

стоимость Биг-Мака в Риге https://clck.ru/EKfku 4,25 евро при средней з/п нетто - 680 евр

т.е. это 680/4,25=160 миг-маков

victor_xy 19 декабря 2018 | 23:43

Грустно такое слышать г-да... - ведь теперь с шумерами Пу церемониться не станет и всех их потопят ;) - понятно, будет еда крабам в виде бандерложьих тушек, но море они всё равно же загадят - мясо укрогабоновское крабы то съедят, но г@вно то шумерское они есть не станут - значит будет вред экологии моря, да...

raffal 20 декабря 2018 | 00:03

victor_xy: Пу церемониться не станет и всех их потопят ;)...мясо укрогабоновское
_________________
Простите, Вы ИДИОТ? Вопрос риторический. Безусловно, ИДИОТ!
В войнушку в детстве не наигрался, придурок?

juche 20 декабря 2018 | 00:07

Турчинова назначить адмиралом и на флагманкий корабль.

victor_xy 20 декабря 2018 | 00:19

raffal: - говоришь не жалко тебе экологии Чёрного моря? - стыдись! - а может ты решил, что крабы не станут жрать мясо укрогабоновское, типа побрезгуют? - а вот тут ты может и прав, угу...;)

raffal 20 декабря 2018 | 00:22

victor_xy:
И в самом деле, клинический идиот.
Пшло вон, ничтожество.

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:48

ahotnik58: Укропские моряки решили перезимовать в теплых российских тюрьмах с горячей водой и трехразовым питанием с мясом?

raffal 20 декабря 2018 | 00:13

serhio_25__: Укропские моряки решили перезимовать в теплых российских тюрьмах....
___________________
Чем чревата для России реализация этой угрозы объяснить?
А конкретно, для всего (всего!) флота России объяснить? Разве что ничего не будет угрожать флоту ядерной триады.

raffal 20 декабря 2018 | 00:00

ahotnik58:
Истоки Днепра в России, но его течение почти всё по территории Украины.
Режим Азовского моря и смежных акваторий, регламентирован межгосударственным Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, вступившего в силу в 2004 году. Текст Договора выложен на официальном сайте МИД РФ с грифом "действует".
Препятствия прохода плавсредствам Украины это нарушение свободы мореплавания и договорных обязательств России, что чревато самыми серьёзными последствиями для всего флота России. Что именно? А всё плохо.

evkryl 20 декабря 2018 | 00:04

raffal: Режим Азовского моря и смежных акваторий, регламентирован межгосударственным Договором между Российской Федерацией и Украиной ...

Вот именно. РЕГЛАМЕНТИРОВАН. И Регламент надо соблюдать. Даже если ты Украина.

raffal 20 декабря 2018 | 00:27

evkryl:
Вы ещё не поняли, что этот регламент ДОГОВОР, который Россия грубо нарушила и продолжает нарушать. И это чревато самыми серьёзными последствиями для нарушителя. Дело в том, что морская общественность мира не склонна к сантиментам, не склонна и к политкорректности, а свобода судоходства для неё как священная корова.

ahotnik58 20 декабря 2018 | 00:20

raffal: с грифом "действует".

с грифом "действует" пока только блокада русского Крыма, поэтому уши вам от осла, а не проход через территорию России в Азовское море

да и договор был о с дружественным государством, а не с неонацистским и стремящимся в НАТО

так, что пока Украина не вернется к нейтральному статусу и оф. не заявит о прекращении войны с Россией - никакие договора о дружбе действовать не будут

vyk_usguy 20 декабря 2018 | 00:11

ahotnik58: нечего шастать через территорию России в Азовское море.
===============================================================
Вы не совсем правы - украинские кораблики могут свободно плыть под Крымским мостом, если представятся. Но это не нужно Порошенко и Турчинову. для поднятия их позорно низкого рейтинга. Им нужно чтобы украинские кораблики прорвались под мостом без обьявления российским пограничникам. Тогда рейтинг киевских ублюдков повысится. А если украинским морячкам опять морды начистят, да еще в боевой обстановке, то можно спокойно обьявлять военное положение и отменять выборы. Это беспроиграшный расчет киевских ублюдков. Как у нас в Штатах говорят: "Win-Win ситуация"

liquidsky__ 19 декабря 2018 | 23:14

Еще 2 таких прохода и ходить у креаклов будет нечему. Да и личного состава не останется.

idruker 19 декабря 2018 | 23:35

liquidsky__: Это правда. Украина так совсем останется без кактусов. Но жрать то их придется России.

ac_dc 19 декабря 2018 | 23:44

liquidsky__:
Почему???

testmeter 19 декабря 2018 | 23:53

liquidsky__: Украинские корабли будет сопровождаться кораблями НАТО, которых ты так не хотело в Крыму. Таранить будешь? Ну, ну... Учи, как будет звучать по английски: "Дави его, бл*дь".

parasuk_ 20 декабря 2018 | 00:01

testmeter: осталось уговорить натовцев :) А без сопровождения уже боитесь плавать?

testmeter 20 декабря 2018 | 00:08

parasuk_: Хотим проверить, не боишься ли ты. Йенс Столтенберг это предлагал уже давно. А сейчас в порт Одессы зашел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. Учи английский, портяныч

liquidsky__ 20 декабря 2018 | 00:22

testmeter: Ща саксы за вас уже портки рвут, только догоняй ) Вам сухопутных котлов мало, решили морские попробовать? Вместо жареных трупаков хиборгов по лугам-полям будете разбухшие тушки 5 лет из моря вылавливать )

parasuk_ 20 декабря 2018 | 00:24

testmeter: Ну и что. К вам все время что-то приплывает и уплывает. Сами-то чего боитесь? Вашим в плену теперь хорошо: два оклада от хохолбаши, бесплатное питание от уфсин и горячая вода каждый день

yan19 20 декабря 2018 | 00:26

liquidsky__: liquidsky__: Еще один пиратский захват Россией кораблей ВМФ Украины-которые имеют полное право прохода через Керченский пролив-и ЧМ Флот России-станет невыездным из акватории ЧМ,а так же суда России-могут стать невьездными в европейские порты..
Если Россия опять нарушит правила международного морского судоходства-то и сама может быть подвргнута санкциям в морских проливах западных стран-и в их портах...ПонЯл-Кутузов?

olegleon 19 декабря 2018 | 23:15

имеют полное право готовить. но проходить обязаны по законам

raffal 20 декабря 2018 | 00:08

olegleon: по законам ...
__________________
Верно, по законам. А закон этот:
межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, вступившего в силу в 2004 году и находящийся в силе. Этот Договор, согласно Конституции РФ является составной частью правовой системы Российской Федерации.


testmeter 20 декабря 2018 | 00:10

olegleon: Законы Украины и международные законы морского права мы соблюдаем. А ты какие законы имеешь в виду?

begly_ 19 декабря 2018 | 23:17

Что собирается приготовить Киев, подкоп под Керченским мостом?, как палестинцы в Израиль..

kisa2000 19 декабря 2018 | 23:18

да пусть идут и тратят горючее. Да, не обращать на них внимание.

raffal 20 декабря 2018 | 00:17

kisa2000: Да, не обращать на них внимание.
________________
Именно это и ожидает от России Украина и мир. От Украины, как и от всех, требуется ТОЛЬКО соблюдение международных правил мореплавания и требований морского права. Пока же злостным нарушителем Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, является Россия.

ac_dc 19 декабря 2018 | 23:18

Мария Захарова на это сказала, что речь идёт о новой провокации.
----------------
А в чем провокация, хотелось бы вопросить?

olegleon 19 декабря 2018 | 23:30

ac_dc: может быть в этом "Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов"? хотя хрен его знает и может по закону Украина должна сообщать через ВВС данные о проходе

ac_dc 19 декабря 2018 | 23:42

olegleon:
Сарказм ваш понятен.
Только все ж - провокация то в чем? Как я понимаю корабли имеют полное право войти в Азов. Если ВВС задавала вопрос о намерении Киева вновь послать свои корабли и ответ был: Да! Планируем.
Что здесь провокационного?

evkryl 19 декабря 2018 | 23:48

ac_dc: Что здесь провокационного?

А это репутация. После прошлого непрохода и Россия и мир вправе ждать от Украины, не просто прохода с соблюдением правил, а именно провокаций. Тем более, если вы внимательно читали саму новость, Турчинов "подчеркнул, что это принципиальный вопрос."

olegleon 20 декабря 2018 | 00:15

ac_dc: имеют. но в строгом соответствии с законами

idruker 19 декабря 2018 | 23:43

ac_dc: Провокация в том, что по их улице соседские ходят. Вытащили Захарову из подворотни в МИД, но вот вытащить подворотню из Захаровой забыли.

maikl5301 19 декабря 2018 | 23:20

"...Киев готовит новый проход кораблей ..."
Ну, бл... и злыдни!!

ukrotomos 19 декабря 2018 | 23:23

Всех впускать, никого не выпускать!

(комментарий скрыт)

b522 19 декабря 2018 | 23:26

Один украинский буксир не сделав ни одного выстрела потопил корабль российской дипломатии...Трамп послал нашего президента в отстой, голосование в ООН....Удар по экономике российским идиотам отдававшим приказы еще предстоит считать.

(комментарий скрыт)

moriak2 19 декабря 2018 | 23:33

Возглавит проход Турчинов лично?

evkryl 19 декабря 2018 | 23:41

Киев готовит новый проход...

Эй! Запад еще за прошлый непроход санкции учредить не успел.

efilika 19 декабря 2018 | 23:43

И че? Надо и НАТО в гости пригласить. И каждый месяц новых гостей.

andy66 19 декабря 2018 | 23:46

российские пираты готовятся показать себя с лучшей стороны

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:51

andy66: А в чем пиратство? Мы как бы воюем пятый год, память отшибло?

riccon 19 декабря 2018 | 23:52

Неплохая политика, кстати. Если утопишь - будет скандал, санкции и брызги соплей. Ведь т.н. международное сообщество не признают эти воды российскими, а не утопишь - по сути признаешь право Украины на Крымом и что им тут можно ходить туда-сюда, как захочется без всяких запросов у "агрессора". А не надо было заигрывать с бандеровской хунтой, а сразу развязать руки Донбассу.

pol_55 19 декабря 2018 | 23:58

Инфа не полная.
"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских Черноморских портов к украинским портам на Азовском побережье".добавил Турчинов.
Когда партнеры согласятся,тогда и проход кораблей.

alexey65 20 декабря 2018 | 00:00

Украина нащупала слабое место Путина и будет долбить в него раз за разом.
Реакция мирового сообщества на инцидент в Керченском проливе негативна в отношении России.
Нас не поддержал никто.
Будет новый захват киевских пирог, вторая волна негодования и санкций будет втрое сильнее.
Похоже, что украинцы нашли, как потопить Северный поток2.

evkryl 20 декабря 2018 | 00:07

alexey65: Нас не поддержал никто.

Цифры по памяти, но...
Нас не поддержал - 62 страны, поддержал - 19, похрен - 73

evkryl 20 декабря 2018 | 00:01

А ведь если задуматься, у Украины до сих пор нет ни одного задокументированного факта гибели украинских вийскових от рук российских военнослужащих. А уж пятый год войны истекает. И выборы. Ну очень надо! В прошлый раз не случилось, только раненые.

testmeter 20 декабря 2018 | 00:15

evkryl: Ну, это для Басманного суда нет доказательств. Что ж поделаешь, если Вяликая Россия заявляет, что они не военнослужащие никакие, а уволившиеся заблудившиеся добровольцы, да еще и в отпуске. А для Гаагского трибунала доказательств выше крыши-с

evkryl 20 декабря 2018 | 00:22

testmeter: Я думаю, несколько опрометчиво говорить за судей. Которых еще даже нет.
И давать оценку доказательствам, которые еще даже не привели.
Надеюсь факт потрясания Петром Алексеевиче несколькими закрытыми(!) паспортами издали, вы не станете выдавать таковые?

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