Киев готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив
Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов. Он подчеркнул, что это принципиальный вопрос. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на это сказала, что речь идёт о новой провокации.
Конфликт в Керченском проливе, когда российские пограничники обстреляли и задержали украинские корабли, произошёл в конце ноября.
Комментарии52
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ahotnik58 19 декабря 2018 | 23:14
Если укры, те что отказываются признавать Мало и Ново Россию "откуда пошла земля русская", выкопали Черное море, то после блокады ими Крыма сам бог велел им копать черноморско-азовский канал.
Ничего личного: если в Крыму нет воды из русского Днепра, то древним украм нечего шастать через территорию России в Азовское море.
wild_division 19 декабря 2018 | 23:31
ahotnik58: triadd, vietham, ahotnik58........?
Совет: Может оslov_a_v? Сильно тебе под стать по нутру и уму.
graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:32
ahotnik58: Слыш, третьеримлянец славный, куды ж ты прёшь-то? Башку-то свою квадратную поверни, ведь тебе ж, вроде, за Португалией на всех соплях приказано мчаться?
Видать уже интерес к той гонке утрачен... Полностью...)
ahotnik58 20 декабря 2018 | 00:26
graeshoppe: за Португалией на всех соплях приказано мчаться?
В 2017 году средняя зарплата в Германии до уплаты налогов равняется 3703 евро. После фискальных отчислений на руках работника остается около 2225 евро или 0,87*2225 евро=$1935
стоимость Биг-Мака в Германии $4,72
т.е. средний немец на свою з/п может купить $1935 / $4,72= 410 биг-маков,
таким образом покупательная способность российской средней з/п составляет
292/410*100%= 71% от немецкой
доход среднего работающего рос. пенсионера 46 тысяч рублей (Сбербанк) при этом на пенсии наши пенсионеры живут дольше, чем в США, а там (в США) средняя пенсия меньше, чем коммуналка с налогами.
В РФ на пенсии мужчины живут 4,6 года, а женщины 20,9 лет(2014г). В сумме получается 25,5 года, что больше, чем в США (м9,3+ж14,1=23,4)!
Так, что реальные доходы наших пенсионеров (по покупательной способности) выше, чем американских.
Средняя з/п в Испании, после уплаты налогов, т.е. "на руки" менее 1200 евро (ист.https://goo.gl/iTRqZM) Типичная стоимость Биг-Мака в Мадриде 5,85 евро http://goo.gl/EjnogZ т.е. на одну испанскую з/п можно купить: 1200/5,85 = 205 Биг-Маков.
Россия, средняя з/п 38000 руб. цена Большого Биг-Мака 130 руб https://mcdonalds.ru/products/10 т.е. на одну рос. з/п можно купить: 38000/130= 292 Биг-Мака
Для сравнения с нищей и вымирающей Прибалтикой
стоимость Биг-Мака в Риге https://clck.ru/EKfku 4,25 евро при средней з/п нетто - 680 евр
т.е. это 680/4,25=160 миг-маков
victor_xy 19 декабря 2018 | 23:43
Грустно такое слышать г-да... - ведь теперь с шумерами Пу церемониться не станет и всех их потопят ;) - понятно, будет еда крабам в виде бандерложьих тушек, но море они всё равно же загадят - мясо укрогабоновское крабы то съедят, но г@вно то шумерское они есть не станут - значит будет вред экологии моря, да...
raffal 20 декабря 2018 | 00:03
victor_xy: Пу церемониться не станет и всех их потопят ;)...мясо укрогабоновское
_________________
Простите, Вы ИДИОТ? Вопрос риторический. Безусловно, ИДИОТ!
В войнушку в детстве не наигрался, придурок?
juche 20 декабря 2018 | 00:07
Турчинова назначить адмиралом и на флагманкий корабль.
victor_xy 20 декабря 2018 | 00:19
raffal: - говоришь не жалко тебе экологии Чёрного моря? - стыдись! - а может ты решил, что крабы не станут жрать мясо укрогабоновское, типа побрезгуют? - а вот тут ты может и прав, угу...;)
raffal 20 декабря 2018 | 00:22
victor_xy:
И в самом деле, клинический идиот.
Пшло вон, ничтожество.
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:48
ahotnik58: Укропские моряки решили перезимовать в теплых российских тюрьмах с горячей водой и трехразовым питанием с мясом?
raffal 20 декабря 2018 | 00:13
serhio_25__: Укропские моряки решили перезимовать в теплых российских тюрьмах....
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Чем чревата для России реализация этой угрозы объяснить?
А конкретно, для всего (всего!) флота России объяснить? Разве что ничего не будет угрожать флоту ядерной триады.
raffal 20 декабря 2018 | 00:00
ahotnik58:
Истоки Днепра в России, но его течение почти всё по территории Украины.
Режим Азовского моря и смежных акваторий, регламентирован межгосударственным Договором между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, вступившего в силу в 2004 году. Текст Договора выложен на официальном сайте МИД РФ с грифом "действует".
Препятствия прохода плавсредствам Украины это нарушение свободы мореплавания и договорных обязательств России, что чревато самыми серьёзными последствиями для всего флота России. Что именно? А всё плохо.
evkryl 20 декабря 2018 | 00:04
raffal: Режим Азовского моря и смежных акваторий, регламентирован межгосударственным Договором между Российской Федерацией и Украиной ...
Вот именно. РЕГЛАМЕНТИРОВАН. И Регламент надо соблюдать. Даже если ты Украина.
raffal 20 декабря 2018 | 00:27
evkryl:
Вы ещё не поняли, что этот регламент ДОГОВОР, который Россия грубо нарушила и продолжает нарушать. И это чревато самыми серьёзными последствиями для нарушителя. Дело в том, что морская общественность мира не склонна к сантиментам, не склонна и к политкорректности, а свобода судоходства для неё как священная корова.
ahotnik58 20 декабря 2018 | 00:20
raffal: с грифом "действует".
с грифом "действует" пока только блокада русского Крыма, поэтому уши вам от осла, а не проход через территорию России в Азовское море
да и договор был о с дружественным государством, а не с неонацистским и стремящимся в НАТО
так, что пока Украина не вернется к нейтральному статусу и оф. не заявит о прекращении войны с Россией - никакие договора о дружбе действовать не будут
vyk_usguy 20 декабря 2018 | 00:11
ahotnik58: нечего шастать через территорию России в Азовское море.
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Вы не совсем правы - украинские кораблики могут свободно плыть под Крымским мостом, если представятся. Но это не нужно Порошенко и Турчинову. для поднятия их позорно низкого рейтинга. Им нужно чтобы украинские кораблики прорвались под мостом без обьявления российским пограничникам. Тогда рейтинг киевских ублюдков повысится. А если украинским морячкам опять морды начистят, да еще в боевой обстановке, то можно спокойно обьявлять военное положение и отменять выборы. Это беспроиграшный расчет киевских ублюдков. Как у нас в Штатах говорят: "Win-Win ситуация"
liquidsky__ 19 декабря 2018 | 23:14
Еще 2 таких прохода и ходить у креаклов будет нечему. Да и личного состава не останется.
idruker 19 декабря 2018 | 23:35
liquidsky__: Это правда. Украина так совсем останется без кактусов. Но жрать то их придется России.
ac_dc 19 декабря 2018 | 23:44
liquidsky__:
Почему???
testmeter 19 декабря 2018 | 23:53
liquidsky__: Украинские корабли будет сопровождаться кораблями НАТО, которых ты так не хотело в Крыму. Таранить будешь? Ну, ну... Учи, как будет звучать по английски: "Дави его, бл*дь".
parasuk_ 20 декабря 2018 | 00:01
testmeter: осталось уговорить натовцев :) А без сопровождения уже боитесь плавать?
testmeter 20 декабря 2018 | 00:08
parasuk_: Хотим проверить, не боишься ли ты. Йенс Столтенберг это предлагал уже давно. А сейчас в порт Одессы зашел разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo. Учи английский, портяныч
liquidsky__ 20 декабря 2018 | 00:22
testmeter: Ща саксы за вас уже портки рвут, только догоняй ) Вам сухопутных котлов мало, решили морские попробовать? Вместо жареных трупаков хиборгов по лугам-полям будете разбухшие тушки 5 лет из моря вылавливать )
parasuk_ 20 декабря 2018 | 00:24
testmeter: Ну и что. К вам все время что-то приплывает и уплывает. Сами-то чего боитесь? Вашим в плену теперь хорошо: два оклада от хохолбаши, бесплатное питание от уфсин и горячая вода каждый день
yan19 20 декабря 2018 | 00:26
liquidsky__: liquidsky__: Еще один пиратский захват Россией кораблей ВМФ Украины-которые имеют полное право прохода через Керченский пролив-и ЧМ Флот России-станет невыездным из акватории ЧМ,а так же суда России-могут стать невьездными в европейские порты..
Если Россия опять нарушит правила международного морского судоходства-то и сама может быть подвргнута санкциям в морских проливах западных стран-и в их портах...ПонЯл-Кутузов?
olegleon 19 декабря 2018 | 23:15
имеют полное право готовить. но проходить обязаны по законам
raffal 20 декабря 2018 | 00:08
olegleon: по законам ...
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Верно, по законам. А закон этот:
межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, вступившего в силу в 2004 году и находящийся в силе. Этот Договор, согласно Конституции РФ является составной частью правовой системы Российской Федерации.
testmeter 20 декабря 2018 | 00:10
olegleon: Законы Украины и международные законы морского права мы соблюдаем. А ты какие законы имеешь в виду?
begly_ 19 декабря 2018 | 23:17
Что собирается приготовить Киев, подкоп под Керченским мостом?, как палестинцы в Израиль..
kisa2000 19 декабря 2018 | 23:18
да пусть идут и тратят горючее. Да, не обращать на них внимание.
raffal 20 декабря 2018 | 00:17
kisa2000: Да, не обращать на них внимание.
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Именно это и ожидает от России Украина и мир. От Украины, как и от всех, требуется ТОЛЬКО соблюдение международных правил мореплавания и требований морского права. Пока же злостным нарушителем Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, является Россия.
ac_dc 19 декабря 2018 | 23:18
Мария Захарова на это сказала, что речь идёт о новой провокации.
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А в чем провокация, хотелось бы вопросить?
olegleon 19 декабря 2018 | 23:30
ac_dc: может быть в этом "Об этом в интервью Би-би-си сообщил секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов"? хотя хрен его знает и может по закону Украина должна сообщать через ВВС данные о проходе
ac_dc 19 декабря 2018 | 23:42
olegleon:
Сарказм ваш понятен.
Только все ж - провокация то в чем? Как я понимаю корабли имеют полное право войти в Азов. Если ВВС задавала вопрос о намерении Киева вновь послать свои корабли и ответ был: Да! Планируем.
Что здесь провокационного?
evkryl 19 декабря 2018 | 23:48
ac_dc: Что здесь провокационного?
А это репутация. После прошлого непрохода и Россия и мир вправе ждать от Украины, не просто прохода с соблюдением правил, а именно провокаций. Тем более, если вы внимательно читали саму новость, Турчинов "подчеркнул, что это принципиальный вопрос."
olegleon 20 декабря 2018 | 00:15
ac_dc: имеют. но в строгом соответствии с законами
idruker 19 декабря 2018 | 23:43
ac_dc: Провокация в том, что по их улице соседские ходят. Вытащили Захарову из подворотни в МИД, но вот вытащить подворотню из Захаровой забыли.
maikl5301 19 декабря 2018 | 23:20
"...Киев готовит новый проход кораблей ..."
Ну, бл... и злыдни!!
ukrotomos 19 декабря 2018 | 23:23
Всех впускать, никого не выпускать!
b522 19 декабря 2018 | 23:26
Один украинский буксир не сделав ни одного выстрела потопил корабль российской дипломатии...Трамп послал нашего президента в отстой, голосование в ООН....Удар по экономике российским идиотам отдававшим приказы еще предстоит считать.
moriak2 19 декабря 2018 | 23:33
Возглавит проход Турчинов лично?
evkryl 19 декабря 2018 | 23:41
Киев готовит новый проход...
Эй! Запад еще за прошлый непроход санкции учредить не успел.
efilika 19 декабря 2018 | 23:43
И че? Надо и НАТО в гости пригласить. И каждый месяц новых гостей.
andy66 19 декабря 2018 | 23:46
российские пираты готовятся показать себя с лучшей стороны
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:51
andy66: А в чем пиратство? Мы как бы воюем пятый год, память отшибло?
riccon 19 декабря 2018 | 23:52
Неплохая политика, кстати. Если утопишь - будет скандал, санкции и брызги соплей. Ведь т.н. международное сообщество не признают эти воды российскими, а не утопишь - по сути признаешь право Украины на Крымом и что им тут можно ходить туда-сюда, как захочется без всяких запросов у "агрессора". А не надо было заигрывать с бандеровской хунтой, а сразу развязать руки Донбассу.
pol_55 19 декабря 2018 | 23:58
Инфа не полная.
"Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских Черноморских портов к украинским портам на Азовском побережье".добавил Турчинов.
Когда партнеры согласятся,тогда и проход кораблей.
alexey65 20 декабря 2018 | 00:00
Украина нащупала слабое место Путина и будет долбить в него раз за разом.
Реакция мирового сообщества на инцидент в Керченском проливе негативна в отношении России.
Нас не поддержал никто.
Будет новый захват киевских пирог, вторая волна негодования и санкций будет втрое сильнее.
Похоже, что украинцы нашли, как потопить Северный поток2.
evkryl 20 декабря 2018 | 00:07
alexey65: Нас не поддержал никто.
Цифры по памяти, но...
Нас не поддержал - 62 страны, поддержал - 19, похрен - 73
evkryl 20 декабря 2018 | 00:01
А ведь если задуматься, у Украины до сих пор нет ни одного задокументированного факта гибели украинских вийскових от рук российских военнослужащих. А уж пятый год войны истекает. И выборы. Ну очень надо! В прошлый раз не случилось, только раненые.
testmeter 20 декабря 2018 | 00:15
evkryl: Ну, это для Басманного суда нет доказательств. Что ж поделаешь, если Вяликая Россия заявляет, что они не военнослужащие никакие, а уволившиеся заблудившиеся добровольцы, да еще и в отпуске. А для Гаагского трибунала доказательств выше крыши-с
evkryl 20 декабря 2018 | 00:22
testmeter: Я думаю, несколько опрометчиво говорить за судей. Которых еще даже нет.
И давать оценку доказательствам, которые еще даже не привели.
Надеюсь факт потрясания Петром Алексеевиче несколькими закрытыми(!) паспортами издали, вы не станете выдавать таковые?