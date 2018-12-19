Правительство Москвы оценило в 28 миллионов рублей общий долг перед сотрудниками хлебозавода «Черкизово»
Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам первые 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки и уже завтра завод должен возобновить работу, — сообщили «Эху Москвы» в столичной мэрии. В конце прошлой недели сотрудники объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Гендиректор хлебозавода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его аресте, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии2
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graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:14
То есть - "работайте, негры! Солнце ещё высоко." В штатах, кстати, таких как вы вешают!
Радуйтесь, гады, что ещё шевелитесь. А то ишь чего - выпендриваться ещё удумали)
pmasel 19 декабря 2018 | 23:14
Распил. 10 лямов рабочим, остальные 18 по карманам распихают.