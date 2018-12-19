ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма

Сотрудники спецслужб утверждают, что он организовал тайник с 12-ю килограммами тротила. Обвинение предъявлено 57-летнему россиянину. Он был задержан несколько дней назад при въезде в Крым. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки. Его имя не называется, — пишет агентство ТАСС.