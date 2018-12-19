ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма
Сотрудники спецслужб утверждают, что он организовал тайник с 12-ю килограммами тротила. Обвинение предъявлено 57-летнему россиянину. Он был задержан несколько дней назад при въезде в Крым. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки. Его имя не называется, — пишет агентство ТАСС.
Комментарии4
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testmeter 19 декабря 2018 | 22:39
Памятник Ленину тоже, наверное, взорвать хотел?
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:54
testmeter: Хуже.. Хотел подорвать железнодорожный вокзал в Ялте.
dorin1987 19 декабря 2018 | 23:33
kottigr1: testmeter: я ожидал, что им оказался уркаган с погонялом гоблин, ведь если бы оно не помогло аннексии - энергоблокады не было бы?
gvd 20 декабря 2018 | 00:02
"ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования" — т.е. своего сотрудника?
"Зелёного человечка" — оккупанта?
— И, вследствие оккупации РФ-ией территории соседнего государства, "причастного к энергоблокаде Крыма" и прочим бедам Крыма в оккупации ?