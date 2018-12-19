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22:31, 19 декабря 2018

Кремль аккредитовал только одного украинского журналиста на завтрашнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Имя этого человека он не назвал. Песков рассказал, что завтра будет четыре основных темы для вопросов – о самом президенте, непростой обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России, ведомой Путиным» в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри России.

Комментарии

33

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wrongway1 19 декабря 2018 | 22:36

я угадаю...а все знают...Цымбалюк

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:39

wrongway1: ""Кремль аккредитовал только одного украинского журналиста"" - какая аккредитация, если у нас война? Опять укропы об этом забыли и прислали журналистов в стан страшных оккупантов.

kapitonovih_37 19 декабря 2018 | 22:46

цымбалюка приведут на конференцию в кандалах и он будет зачитывать вопросы по запискам фсб...ведь цымбалюк находится в чекистко-кровавой России, где нет свободных людей...

olegleon 19 декабря 2018 | 22:54

serhio_25__: жалко этого журналиста, который попал в логово врага и аккредитован на прессуху президента страны-агрессора. может он не знает, что "Россия напала на Украину"?

aleksandr39 19 декабря 2018 | 23:03

serhio_25__: Пресс-конференция ОПГ "днр -лугандон "

aleksandr39 19 декабря 2018 | 23:11

serhio_25__: Президент России Петр Порошенко ведь о нем каждый день рассказывают в российском ЗОМБОЯЩИКЕ .

(комментарий скрыт)

prostovanya 19 декабря 2018 | 22:37

Чем на сей раз государь подданным в уши ссать будет?

ac_dc 19 декабря 2018 | 22:38

" России, ведомой Путиным."
Уже не стесняется. Сам себя уже вождем нарёк

prostovanya 19 декабря 2018 | 22:42

ac_dc: Чувство стыда вождям неведомо... И совесть - штука лишняя.

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:42

ac_dc: А США ведома Трампом? А Германия ведома Меркель? А Украина ведома Парашей? Я понимаю, что ты дурак, но все же.

ac_dc 19 декабря 2018 | 22:51

serhio_25__: Я понимаю, ...
--------------------------------------------
Каким органом?
Если б головой - то понимал бы, что ни в США ни в Германии вождями не называют ни президентов, ни премьер министров. И уж тем более самому президенту не взбредет в бошку назвать самого себя вождем

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:57

ac_dc: ""Каким органом?"" - у тебя несколько органов, которыми ты думаешь? Хм, это многое объясняет.

timber_head 19 декабря 2018 | 22:52

serhio_25__:
"А США ведома Трампом? А Германия ведома Меркель? А Украина ведома Парашей? Я понимаю, что ты дурак, но все же."

Слышь, а твое рвение потому что перед носом морковку повесили или потому что боишься кнутом по жопе получить? Или просто потому что ты козёл?

ac_dc 19 декабря 2018 | 22:55

timber_head:
баран

shakhtar 19 декабря 2018 | 23:10

ac_dc: безмозглый к тому же

timber_head 20 декабря 2018 | 00:00

ac_dc: Ну не обижайте баранов. Они хоть на шашлык годятся. А от этого в прямом смысле как от козла молока.

bobiksdoh 19 декабря 2018 | 23:44

timber_head: ну, нельзя же так. Человеку на флакон бояры не хватило, вот он и забежал сюда. Пару высеров, и приятная тяжесть флакона наполняет карман.

timber_head 19 декабря 2018 | 23:54

bobiksdoh: Это тут постоянно. Пригрелось.

timber_head 19 декабря 2018 | 22:49

ac_dc: Так я чё? Взнуздал, надел шоры и погоняет кнутом. Кто б спорил.

sim202_ 19 декабря 2018 | 22:42

Остальным просто повезло...!!!

timber_head 19 декабря 2018 | 22:46

"Большая пресс-конференция", ну надо же. Может, пора объявить "всенародным праздником" и назвать "День большого вранья"? У Джанни Родари был "город лгунов", мы давно переплюнули его мелкие фантазии.

kokeshi 19 декабря 2018 | 22:50

Не много в Украине проросийских журналюг. Всего одного и нарыли))

serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:52

kokeshi: ac_dc: Цимбалюк уже пророссийским стал, вот оно как...

stopkran1969 19 декабря 2018 | 22:51

Новогодние сказки о старом, или просто отпевать будут ещё при жизни

i_c_e 19 декабря 2018 | 22:52

А что, очередь была? Я вообще не могу понять, кому могло быть интересно слушать это представление.

navy 19 декабря 2018 | 22:59

Бабченко! Хотя, ну какой он, к чертям, журналист.

tinon 19 декабря 2018 | 23:03

В переводе с косноязычного: и это всё о Нём!
Впрочем, мы приучены. Круглосуточно из всех говорителей! Но тут Сам - о себе от первого лица.
Интересно одно хронометраж:
варианты ещё возможны...

kryimzdick 19 декабря 2018 | 23:06

Россия, ведомая в пропасть.

cherepovets 19 декабря 2018 | 23:19

Надо полагать к завтрашнему событию Вова комментарии в ютубе отключит? Димону там досталось не слабо на днях.

georgadvokat 19 декабря 2018 | 23:37

Я так понял они нашли только одного, кто готов задавать лишь согласованные вопросы. Стареющий маразматик путин не привык к общению без сценария и послушных холуев.

zemljanka 20 декабря 2018 | 00:03

Позорище.

ly4_sveta 20 декабря 2018 | 00:10

Короче, все о Путине, который все эти конфликты, непростую
обстановку, разборки, сложности, захваты, агрессию и прочую
кашу и заварил. А теперь, уже в тысяча первый раз, заученно и
примитивно будет расхлебывать под заранее отобранные вопросы
у заранее же подготовленных журналистов. И ведь есть идиоты,
которые всю эту гэбэшную белиберду смотрят и слушают? Ну, не
французы же...

ly4_sveta 20 декабря 2018 | 00:22

А Россия, «ведомая Путиным» - это что-то, уже, из
ряда вон... Ни народом, ведомая, ни Думой, которая
и есть народ, ни СФ, ни Правительством???
Он с дуба не рухнул, этот Песков?
Путин - это всего лишь президент, который является,
опять же, всего лишь, исполнительной властью, т.е.
исполняет то, что ему прикажут все законодательные
ветви власти! И ещё одна его функция - Конституция!
Он стоит на ее страже! Охраняет, соблюдает, исполняет!
Слепили из ничтожества вождя, царя, диктатора и боятся
сказать, что король-то голый.

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