Кремль аккредитовал только одного украинского журналиста на завтрашнюю большую пресс-конференцию Владимира Путина

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Имя этого человека он не назвал. Песков рассказал, что завтра будет четыре основных темы для вопросов – о самом президенте, непростой обстановке в мире и международных конфликтах, «роли России, ведомой Путиным» в урегулировании этих конфликтов и о жизни внутри России.