Все сотрудники Госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24-х часов

Об этом сообщает агентство Reuters. Срок вывода американских войск из Сирии составит от 60-ти до 100 дней, — рассказал источник в американских официальных кругах.

Этим вечером стало известно, что Соединенные Штаты решили вывести войска из Сирии. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что процесс уже начался.