Все сотрудники Госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24-х часов
Об этом сообщает агентство Reuters. Срок вывода американских войск из Сирии составит от 60-ти до 100 дней, — рассказал источник в американских официальных кругах.
Этим вечером стало известно, что Соединенные Штаты решили вывести войска из Сирии. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что процесс уже начался.
Комментарии20
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ugiazov 19 декабря 2018 | 22:34
Отдают Асаду месторождения?
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:36
ugiazov: Эрдогану дарят..
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:37
kottigr1: Это похоже на бегство, как во Вьетнаме.
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:40
serhio_25__: Если учесть, что теперь вьетнамцы шьют подштанники для американцев и славят за это Америку, бегство похоже на победу ?
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:44
kottigr1: А прославление американцев во Вьетнаме покажешь?
Как же так, американца покупают подштанники в коммунистическом Вьетнаме? В США так плохо с производством подштанников, что приходится из закупать на другом конце света у коммунистического врага, которому войну проиграли?
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:52
serhio_25__: Накопи на турпутевку во Вьетнам, приедешь после и все расскажешь..
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:55
kottigr1: Какое накопление в стране с разорванной экономикой и едой только в виде маринованных ежей и лебеды? Деньги в на турпутевку в путинской России есть только у воров и чиновников. Неужели ты один из них?
kottigr1 19 декабря 2018 | 23:02
serhio_25__: Наймись тогда на работу к вьетнамцам. Мир посмотришь. Подштанники шить научишься. Разбогатеешь.
begly_ 19 декабря 2018 | 22:57
serhio_25__:
Достаточно того примера, что въетнамцев полно в США полноправными гражданами. Нравится им новая историческая Родина под названием Америка, ни хотят во Въетнаме жить, им люба Америка, ее свобода и тот комфорт, который они обрели не земле обитаванной..
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:05
begly_: Ну зачем такую глупость говорить? Шура, будь умнее. Во Вьетнаме была гражданская война. Куча вьетнамцев бежали из страны вместе с американцами. Им люба жизнь, потому что пособникам американских оккупантов и диктаторского режима "Южного" Вьетнама. Деникин жил в Европе потому что ему была мила демократия и он любил комфорт или потому что его ждала тюрьма( в лучшем случае) в СССР?
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:07
serhio_25__:""потому что пособникам американских оккупантов и диктаторского режима "Южного" Вьетнама..."" - ничего хорошего при новой власти не светило.
begly_ 19 декабря 2018 | 23:09
serhio_25__:
Ага, я всегда для кого то глупости говорю - поди отличи их сегодня тут, кто там оттуда и с кем тогда бежал. Мы то про сегодняшнее время., а истина такова, что любой въетнамец готов ручки целовать американцу за грин-карту..
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 23:46
begly_: ""а истина такова, что любой въетнамец готов ручки целовать американцу за грин-карту.. "" - что-то ты вьетнамцев с мексиканцами попутал или с прибалтами? Для чего так глупо врать?
begly_ 20 декабря 2018 | 00:07
serhio_25__:
Не хочется сегодня скандалить Серый., у меня был неплохой день., готов тебе даже слово глупость простить.
alxab 19 декабря 2018 | 23:46
serhio_25__:
А прославление американцев во Вьетнаме покажешь?
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А что? Мой сын, американец, любит путешествовать по экзотическим местам. Как-то съездил во Вьетнам с дружбанами-американцами. Они там взяли напрокат мотоциклы и покатались по глубинке, по деревням. Вьетнамцы парней не прославляли, но относились исключительно дружелюбно, гостеприимно, принимали по-царски. Приехал очень довольный. Красивая страна, говорит, но совершенно нищая.
olegleon 19 декабря 2018 | 22:43
ugiazov: может на что-то меняют?
begly_ 19 декабря 2018 | 23:05
olegleon:
На его голову.
olegleon 19 декабря 2018 | 23:47
begly_: это время уже прошло. теперь уже даже не настаивают на уходе Асада. семь лет впустую потратили и ничего не добились.
begly_ 19 декабря 2018 | 22:54
За сутки эвакуируют всех сотрудников Госдепа, а на вторые возьмут дворец Башара Асада.
malanoff 19 декабря 2018 | 23:52
Всё очень серьезно. Наступает час Х . Кто не спрятался , я не виноват. /Дональд Трамп/ Ой бл, ой бл , уже не поможет.