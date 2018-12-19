Руководство Федерального агентства новостей считает безосновательным включение в санкционный список США

Руководство Федерального агентства новостей, которое связывают с «фабрикой троллей» считает безосновательным включение в санкционный список США. Об этом РБК сообщил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев. Он назвал действия Вашингтона «охотой на ведьм». Сегодня Минфин США ввёл санкции против 18 человек и чытырёх компаний, связанных с «фабрикой троллей» и российской военной разведкой. Под санкции попали, в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Петров и Боширов и обвиняемые в отравлении Скрипалей.