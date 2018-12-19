Руководство Федерального агентства новостей считает безосновательным включение в санкционный список США
Руководство Федерального агентства новостей, которое связывают с «фабрикой троллей» считает безосновательным включение в санкционный список США. Об этом РБК сообщил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев. Он назвал действия Вашингтона «охотой на ведьм». Сегодня Минфин США ввёл санкции против 18 человек и чытырёх компаний, связанных с «фабрикой троллей» и российской военной разведкой. Под санкции попали, в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Петров и Боширов и обвиняемые в отравлении Скрипалей.
Комментарии31
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ugiazov 19 декабря 2018 | 22:32
А разве санкциям не надо радоваться?
pattrick1 19 декабря 2018 | 22:42
Под санкции попали, в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Петров и Боширов и обвиняемые в отравлении Скрипалей...
Заключение коронера: российский информатор умер естественной смертью.
Николас Хиллиард вынес решение, что Александр Перепеличный умер в результате внезапной смерти. Заключение, вынесенное в среду, 19 декабря, расстроит коллег разоблачителя, убежденных, что тот был убит или отравлен. Коронер сделал вывод, что российский миллионер умер естественной смертью, когда потерял сознание у своего дома в Суррее...
kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:46
pattrick1: Да прижопинцев расстреливать надо.
malanoff 19 декабря 2018 | 23:09
pattrick1: Патрика перестали увольнять . Я теперь теряюсь в догадках : Мишкин , Петров , Чепыга или Баширов ? В Вашингтон стесняюсь напрямую позвонить , уточнить. Засекут боюсь.
irdo 19 декабря 2018 | 22:59
ugiazov:
А разве санкциям не надо радоваться?
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"Искандеры" загрустили.
begly_ 19 декабря 2018 | 23:02
Считают безосновательным, пусть обращаются в суд. Даже президент Путин советует россиянам поступать именно так.
irdo 19 декабря 2018 | 23:29
begly_:
Считают безосновательным, пусть обращаются в суд. Даже президент Путин советует россиянам поступать именно так.
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В Басманный, что ли?
begly_ 20 декабря 2018 | 00:10
irdo:
Ну зачем сразу лезть в душу?! Там ничего не нащупаешь..
sparky 20 декабря 2018 | 00:24
irdo: Можно сразу и Мосгорсуд. Если этот суд принимает решения о создании "олимпийских чемпионов на территории России", то о невиновности петровых-башировых и ФАНа на территории примет за 2 минуты.
zapadnay 19 декабря 2018 | 23:56
ugiazov:
Каждый делает своё дело. И каждый может считать, все, что угодно. Также каждый исходит из своей целесообразности. Вот по делам каждого и результат.
neyexo 19 декабря 2018 | 22:33
Какие проблемы, переименоваться и все.
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:42
neyexo: А что бы они проходить биометрический контроль на границе, Вы пожертвуете им свои руки, лицо и радужку глаз ?.. Если да, то у них проблем действительно нет.
neyexo 19 декабря 2018 | 23:34
kottigr1:
если не знаете, биометрический контроль не действует. У меня биометрический паспорт, но в него ничего не введено, только ч/б фотография, ничего, езжу
kottigr1 19 декабря 2018 | 23:37
neyexo: Полученная в консульстве виза не гарантирует, что человеку будет разрешено въехать в США по прибытию туда.
Каждый въезжающий в США человек, не являющийся американским гражданином или законным постоянным жителем Соединенных Штатов, в аэропорту проходит интервью с американским офицером-пограничником.
Офицер проверяет документы въезжающего, фотографирует его и снимает отпечатки пальцев. Также офицер выясняет, соответствует ли цель посещения Соединенных Штатов типу имеющейся у человека визы.
В своем компьютере офицер видит анкету, которую человек подавал в консульство с просьбой о визе, видит пометки, сделанные консулом на интервью. По сути продолжая это интервью, пограничник снова устанавливает цель поездки и если видит, что она не соответствуют Типу имеющейся у человека визы, приглашает старшего офицера, чтобы тот проверил вывод, сделанный пограничником. Старший офицер снова задает вопросы въезжающему, смотрит его документы и если соглашается со сделанным пограничником выводом, отказывает человеку во въезде. Обычно в этом случае человека отправляют назад первым же рейсом.
neyexo 20 декабря 2018 | 00:03
kottigr1:
я знаю, что твои соплеменники подкованы в этом вопросе, валяй. Знаю, что у всех папочки с прививками готовы. Метрики и т.д. А родина твоя (знаю где) превращается в пустыню, как когда-то вы бросили Ани.
testmeter 20 декабря 2018 | 00:03
neyexo: Не путай биометрический паспорт с пропуском в общагу своего ПТУ. Тебя вахтер и по лишней хромосоме сразу биометрически определяет
testmeter 19 декабря 2018 | 22:43
neyexo: Переименуй - не переименуй, всё равно получишь ... санкции
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:34
Зато попавшие под санкции теперь могут свободно отдыхать на курортах Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве.
olegleon 19 декабря 2018 | 22:47
kottigr1: да, они будут. а ты?
graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:07
olegleon: Портянь, не лез к людям с дурацкими вопросами. Лучше суетился б ты по поводу собственного нерадостного будущего). А оно неотвратимо грядёт.
С наступающим тебя, кстати)
olegleon 19 декабря 2018 | 23:54
graeshoppe: а мне то что суетиться? меня в списки санкционные не включают. на курорты ездить не люблю. а вот в Солсбери на собор посмотреть можно. как то пропустил эту достопримечательность при посещениях СК
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 22:38
И жалкий лепет оправданья
Судьбы свершился приговор.
И ря он себя ведьмой считает, этот Зубарев, не тянет этот трансвестит на ведьму.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 22:39
...заерзали плешивые - значит попали в точку...
testmeter 19 декабря 2018 | 22:45
Расстроился бедненький. Он же теперь не сможет правдиво освещать нарушение прав человека в США с курортов Майами
i_c_e 19 декабря 2018 | 22:45
Ну а я считаю безосновательным включение в антисанкционный список французского сыра и исладской селёдки. И что?
vmatuhin 19 декабря 2018 | 22:55
// Руководство Федерального агентства новостей, которое связывают с «фабрикой троллей» считает безосновательным включение в санкционный список США //
А может их мама зачала безосновательно?
alex_melnikov Алексей Мельников 19 декабря 2018 | 23:05
Что вам санкции?
Вы же патриоты.
Живите в России и никуда не выезжайте. В России все есть. Россия - это целый мир.
malanoff 19 декабря 2018 | 23:05
Сначала выступите в защиту Льва Пономарева , и только потом кричите о нарушении своих прав.
voenstar 19 декабря 2018 | 23:13
Разве это можно назвать санкциями? Комариные укусы! А вот отключение свифта или отказ от российского газа, нефти - вот это было бы чувствительно для царька. То-то было бы истерики)))
nick_grinevitsky 19 декабря 2018 | 23:26
voenstar:
Очень может быть, что вы и правы насчёт истерики, но... меня больше беспокоит несколько иное, имеющее отношение к тем, кто живёт от получки до получки или на так называемую "пенсию"... Снижение жизненного уровня, называется. Как бы снижение не превратилось в обвал...
hz6691 19 декабря 2018 | 23:28
И это не хочет гордиться санкциями!