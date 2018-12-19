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22:30, 19 декабря 2018

Руководство Федерального агентства новостей считает безосновательным включение в санкционный список США

Руководство Федерального агентства новостей, которое связывают с «фабрикой троллей» считает безосновательным включение в санкционный список США. Об этом РБК сообщил руководитель проекта ФАН Евгений Зубарев. Он назвал действия Вашингтона «охотой на ведьм». Сегодня Минфин США ввёл санкции против 18 человек и чытырёх компаний, связанных с «фабрикой троллей» и российской военной разведкой. Под санкции попали, в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Петров и Боширов и  обвиняемые в отравлении Скрипалей.

Комментарии

31

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ugiazov 19 декабря 2018 | 22:32

А разве санкциям не надо радоваться?

pattrick1 19 декабря 2018 | 22:42

Под санкции попали, в том числе Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Петров и Боширов и обвиняемые в отравлении Скрипалей...

Заключение коронера: российский информатор умер естественной смертью.
Николас Хиллиард вынес решение, что Александр Перепеличный умер в результате внезапной смерти. Заключение, вынесенное в среду, 19 декабря, расстроит коллег разоблачителя, убежденных, что тот был убит или отравлен. Коронер сделал вывод, что российский миллионер умер естественной смертью, когда потерял сознание у своего дома в Суррее...

kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:46

pattrick1: Да прижопинцев расстреливать надо.

malanoff 19 декабря 2018 | 23:09

pattrick1: Патрика перестали увольнять . Я теперь теряюсь в догадках : Мишкин , Петров , Чепыга или Баширов ? В Вашингтон стесняюсь напрямую позвонить , уточнить. Засекут боюсь.

irdo 19 декабря 2018 | 22:59

ugiazov:
А разве санкциям не надо радоваться?
=========
"Искандеры" загрустили.

begly_ 19 декабря 2018 | 23:02

Считают безосновательным, пусть обращаются в суд. Даже президент Путин советует россиянам поступать именно так.

irdo 19 декабря 2018 | 23:29

begly_:

Считают безосновательным, пусть обращаются в суд. Даже президент Путин советует россиянам поступать именно так.
========
В Басманный, что ли?

begly_ 20 декабря 2018 | 00:10

irdo:

Ну зачем сразу лезть в душу?! Там ничего не нащупаешь..

sparky 20 декабря 2018 | 00:24

irdo: Можно сразу и Мосгорсуд. Если этот суд принимает решения о создании "олимпийских чемпионов на территории России", то о невиновности петровых-башировых и ФАНа на территории примет за 2 минуты.

zapadnay 19 декабря 2018 | 23:56

ugiazov:
Каждый делает своё дело. И каждый может считать, все, что угодно. Также каждый исходит из своей целесообразности. Вот по делам каждого и результат.

neyexo 19 декабря 2018 | 22:33

Какие проблемы, переименоваться и все.

kottigr1 19 декабря 2018 | 22:42

neyexo: А что бы они проходить биометрический контроль на границе, Вы пожертвуете им свои руки, лицо и радужку глаз ?.. Если да, то у них проблем действительно нет.

neyexo 19 декабря 2018 | 23:34

kottigr1:
если не знаете, биометрический контроль не действует. У меня биометрический паспорт, но в него ничего не введено, только ч/б фотография, ничего, езжу

kottigr1 19 декабря 2018 | 23:37

neyexo: Полученная в консульстве виза не гарантирует, что человеку будет разрешено въехать в США по прибытию туда.

Каждый въезжающий в США человек, не являющийся американским гражданином или законным постоянным жителем Соединенных Штатов, в аэропорту проходит интервью с американским офицером-пограничником.

Офицер проверяет документы въезжающего, фотографирует его и снимает отпечатки пальцев. Также офицер выясняет, соответствует ли цель посещения Соединенных Штатов типу имеющейся у человека визы.

В своем компьютере офицер видит анкету, которую человек подавал в консульство с просьбой о визе, видит пометки, сделанные консулом на интервью. По сути продолжая это интервью, пограничник снова устанавливает цель поездки и если видит, что она не соответствуют Типу имеющейся у человека визы, приглашает старшего офицера, чтобы тот проверил вывод, сделанный пограничником. Старший офицер снова задает вопросы въезжающему, смотрит его документы и если соглашается со сделанным пограничником выводом, отказывает человеку во въезде. Обычно в этом случае человека отправляют назад первым же рейсом.

neyexo 20 декабря 2018 | 00:03

kottigr1:
я знаю, что твои соплеменники подкованы в этом вопросе, валяй. Знаю, что у всех папочки с прививками готовы. Метрики и т.д. А родина твоя (знаю где) превращается в пустыню, как когда-то вы бросили Ани.

testmeter 20 декабря 2018 | 00:03

neyexo: Не путай биометрический паспорт с пропуском в общагу своего ПТУ. Тебя вахтер и по лишней хромосоме сразу биометрически определяет

testmeter 19 декабря 2018 | 22:43

neyexo: Переименуй - не переименуй, всё равно получишь ... санкции

kottigr1 19 декабря 2018 | 22:34

Зато попавшие под санкции теперь могут свободно отдыхать на курортах Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве.

olegleon 19 декабря 2018 | 22:47

kottigr1: да, они будут. а ты?

graeshoppe 19 декабря 2018 | 23:07

olegleon: Портянь, не лез к людям с дурацкими вопросами. Лучше суетился б ты по поводу собственного нерадостного будущего). А оно неотвратимо грядёт.

С наступающим тебя, кстати)

olegleon 19 декабря 2018 | 23:54

graeshoppe: а мне то что суетиться? меня в списки санкционные не включают. на курорты ездить не люблю. а вот в Солсбери на собор посмотреть можно. как то пропустил эту достопримечательность при посещениях СК

fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 22:38

И жалкий лепет оправданья
Судьбы свершился приговор.

И ря он себя ведьмой считает, этот Зубарев, не тянет этот трансвестит на ведьму.

oneoretwo 19 декабря 2018 | 22:39

...заерзали плешивые - значит попали в точку...

testmeter 19 декабря 2018 | 22:45

Расстроился бедненький. Он же теперь не сможет правдиво освещать нарушение прав человека в США с курортов Майами

i_c_e 19 декабря 2018 | 22:45

Ну а я считаю безосновательным включение в антисанкционный список французского сыра и исладской селёдки. И что?

(комментарий скрыт)

vmatuhin 19 декабря 2018 | 22:55

// Руководство Федерального агентства новостей, которое связывают с «фабрикой троллей» считает безосновательным включение в санкционный список США //
А может их мама зачала безосновательно?

alex_melnikov Алексей Мельников 19 декабря 2018 | 23:05

Что вам санкции?

Вы же патриоты.

Живите в России и никуда не выезжайте. В России все есть. Россия - это целый мир.

malanoff 19 декабря 2018 | 23:05

Сначала выступите в защиту Льва Пономарева , и только потом кричите о нарушении своих прав.

voenstar 19 декабря 2018 | 23:13

Разве это можно назвать санкциями? Комариные укусы! А вот отключение свифта или отказ от российского газа, нефти - вот это было бы чувствительно для царька. То-то было бы истерики)))

nick_grinevitsky 19 декабря 2018 | 23:26

voenstar:
Очень может быть, что вы и правы насчёт истерики, но... меня больше беспокоит несколько иное, имеющее отношение к тем, кто живёт от получки до получки или на так называемую "пенсию"... Снижение жизненного уровня, называется. Как бы снижение не превратилось в обвал...

hz6691 19 декабря 2018 | 23:28

И это не хочет гордиться санкциями!

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