Курс евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня поднялся выше 77 рублей впервые с начала ноября

Доллар также укреплялся, стоимость американской валюты достигала 67 рублей 65 копеек. Ожидать дальнейшего подорожания доллара и евро не стоит, — сказал в интервью «Эху Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.

Он считает, что нынешний период нестабильности будет недолгосрочным.