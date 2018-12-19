Курс евро в ходе торгов на Московской бирже сегодня поднялся выше 77 рублей впервые с начала ноября
Доллар также укреплялся, стоимость американской валюты достигала 67 рублей 65 копеек. Ожидать дальнейшего подорожания доллара и евро не стоит, — сказал в интервью «Эху Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.
Он считает, что нынешний период нестабильности будет недолгосрочным.
Комментарии7
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pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 22:12
хоть бы гундяй кадилом возле рубля помахал, штоб не так быстро пикировал.
vilingrad 19 декабря 2018 | 22:47
pyco__mypucmo: заведующий лабораторией анализа«
Этот по анализам не с Родченковым работал?
danko1 19 декабря 2018 | 22:13
Понятно, что недолгосрочным. Путин не вечен.
А при нем, заявившим, что нам выгодно за 1 доллар больше рублей поручать, курс рубля будет падать.
Перед обвалом курса рубля в 2 раза Путин предусмотрительно накануне повысил зарплату чиновникам в 2 раза, чтобы в долларах доход не потеряли.
askol2016 19 декабря 2018 | 22:19
Вовремя табло на обменниках демонтировали. Боятся людям праздничное настроение подпортить
zonda_3 19 декабря 2018 | 22:36
askol2016:
Я так и не понял эту донную инициативу - обменники не закрыли, а курсы запретили выставлять. Объясните, пжалуста, WTF?
abuvggrobu 19 декабря 2018 | 22:21
А-а-а-а !! Мы все умрём.. :(
zukero_ 19 декабря 2018 | 22:34
Надо ваще как в сраном ссср, запретить хождение валюты . И вливать в уши ватанам, что доллар стоит 67 копеек ))))
И вери ли же ))