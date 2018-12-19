Хлебозавод «Черкизово», работники которого объявили голодовку, уже завтра должен возобновить работу
Об этом «Эху Москвы» сообщили в столичной мэрии, там отметили, что общая сумма долга перед сотрудниками составляет 28 миллионов рублей. Завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам первые 10 миллионов и затем погасить остальные долги в кратчайшие сроки.
Следственный комитет и московская прокуратура сегодня сообщали, что процедура выплат уже началась, однако работники завода в интервью корреспонденту «Эха Москвы» эту информацию не подтвердили.
Сотрудники предприятия объявили голодовку в конце прошлой недели. На сегодняшний день к акции присоединились около 100 человек. Они добиваются выплаты зарплат, которые не получают с августа.
Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан.
Комментарии2
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ugiazov 19 декабря 2018 | 22:36
Но деньги вперёд.
prostovanya 19 декабря 2018 | 22:40
Лиха беда начало... Через пару лет по всей Руси задержки зарплат начнутся - к бабке не ходи...