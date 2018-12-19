США выводят свой контингент из Сирии — немедленно и в полном составе
Пентагон получил приказ от Дональда Трампа вывести войска как можно быстрее.
Первой о том, что Дональд Трамп выводит американские войска из Сирии, сообщила газета Вашингтон Пост со ссылкой на чиновника Пентагона.
Менее часа спустя Трамп написал в твиттере, что «мы разгромили в Сирии ИГИЛ (организация запрещена в России), что было моей единственной причиной пребывания там в течение президентства Трампа».
Газета Нью-Йорк Таймс сообщила, что Пентагон пытался отговорить Трампа от вывода войск из Сирии — это станет предательством курдских союзников, которые теперь остаются под угрозой нападения со стороны Турции.
Турция, кстати, вероятнее всего и дала Трампу повод вывести войска именно сейчас — на днях президент страны Реджеп Эрдоган пообещал запустить новые атаки против курдских войск, который США вооружили чтобы бороться против «Исламского государства» (организация запрещена в России) в Ираке и Сирии. В дебатах, развернувшихся в Белом Доме по вопросу войск в Сирии, Трамп говорил, что риск атаки со стороны Турции может угрожать американским солдатам.
Вывод войск из Сирии было одним из предвыборных обещаний Трампа, и сейчас, когда президент США не может добиться от конгресса финансирования строительства обещанной стены на границе с Мексикой и работа правительства может быть приостановлена из-за этого, выполнить обещание по Сирии — политически выгодное решение.
Трамп собирался вывести войска из Сирии еще в апреле, но тогда Пентагон уговорил президента дать еще немного времени на завершение миссии.
В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.
В Сирии сейчас находится контингент из двух тысяч американских войск.
Комментарии24
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 19 декабря 2018 | 22:06
немедленно? это как из Сайгона выводили??
pyco__mypucmo 19 декабря 2018 | 22:18
путин Трампу приказал быренько соттуда свалить. Может в омериканской армии есть дисциплина. Российские космические силы его не слушают - не уходят, хоть тресни.
victor_xy 19 декабря 2018 | 22:28
Да просто всё г-да! - армия этого гнезда дьявола пендосстана, как и положено дьявольскому помёту, сплошь состоит из геев и лесбиянок, а в Сирии им жарко придаваться своему содомистскому греху, который они почитают за счастье своё, вот и сваливают они оттуда, да...
ac_dc 19 декабря 2018 | 22:42
victor_xy:
(идиот, простигосподи)
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 22:20
Скатертью дорогой, пендосня - создатели и финансисты ИГ !!!
kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:28
blinorozhiy__chmo: Наверное, решили американцы бомбануть как следует по прижопинцам и вагнеровцам.
zonda_3 19 декабря 2018 | 22:28
olegleon:
Нет - как из Афганистана совки выперднулись, уложив милион жизней
stoik68 19 декабря 2018 | 22:10
Ну путин раза три выводил и ничего.
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:16
stoik68: Вообще-то Путин ни разу не выводил. Если только подпиндосне вводил/выводил. У России в Сирии 2 военные базы, какой вывод? Россия только сокращала там воинский контингент.
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:28
stoik68: Надеюсь теперь туда войдет коалиция международных миротворцев Армении, Беларуси, Боливии, Бурунди, Камбоджи, Кубы, КНДР, Ирана, Лаоса, Мьянмы, Никарагуа, России, Сербии, Южного Судана, Судана, Сирии, Узбекистана, Венесуэлы и Зимбабве.. ?
askol2016 19 декабря 2018 | 22:11
Нам бы такого президента! Во-время выскочил из этого болота. А Путину придется всю жизнь тащить этот чемодан без ручки и получать оплеух от обнищавших граждан. Да и восстанавливать разрушенную Сирию ему же...
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 22:18
askol2016: Ага, вовремя, а то сирийские войска совсем разгромить могут подпиндосню, как во Вьетнаме, вот ведь неудобно получится.
Кстати, когда вовремя наступит в Афганистане?
ac_dc 19 декабря 2018 | 22:45
serhio_25__:
А ты с какой целью интересуешься?
bozzy 19 декабря 2018 | 22:43
Нет, восстанавливать нам с вами.
parasuk_ 19 декабря 2018 | 22:12
Без америки терроризм в сирии быстро сойдет на нет.
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 22:13
Трамп пошел по неверному пути Обамы.
Хотя в Сирии и без американцев участников достаточно.
И надо пожелать им всем удачи и успехов.
И много побед, хороших и разных
тем более США уже победили и им победы не нужны.
А Россия уже победила 4 раза и ей победы не помешают.
kara 19 декабря 2018 | 22:14
Кто сколько процентов даст, что турки не купят С-400?
sensei54 19 декабря 2018 | 22:16
Так мы же уже же! Разгромили!
Чингачгук по ящику выступал, клялся на бараньих кишках.
venikoff 19 декабря 2018 | 22:20
Ну Ё-моё,а я то думал что Асад должен уйти! )))))
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:21
В Хельсинки обещал. Выполнил.
Кто бы сомневался - на крючке рыжий, рыжий, сорокпятый. С 90 - х.
fleyta6 19 декабря 2018 | 22:26
Дела наши в Сирии будут похреновее теперь! Во-первых, на кого валить химатаки? Во-вторых, кому бомбить мирных жителей? А на третье, с кем нам "на равных" там буцкаться?
stopkran1969 19 декабря 2018 | 22:27
Можно и удалённо дуриков валить
hiryrg 19 декабря 2018 | 22:30
Слава Богу! Боже,храни Америку!
len56 19 декабря 2018 | 22:36
Американцы заслуживают уважения.
Сделали своё дело и уходят.
Остаются спившиеся скрепоносные уроды,сбивающие собственные самолёты.