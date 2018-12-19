Z Архив новостей новости
5 13 6 4395
22:01, 19 декабря 2018

Минфин США расширил санкции против России

Под ограничительные меры попали 18 россиян, а также 4 информационных ресурса, связанные с Россией.

Новые фигуранты списка разделены на четыре категории, говорится в пресс-релизе американского Минфина. В одну из них попали сотрудники Главного разведывательного управления, среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых Запад подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Во другую – те, кого подозревают в причастности ко взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, в списке оказались люди, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. И самую крупную категорию составляют лица и компании, предположительно замешанные во вмешательстве в выборы. Речь в частности идет о четырех информационных ресурсах, связанных с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Все они, уверены американские власти, являются частью так называемой «фабрикой троллей», целью которой являлось «вмешательство в политические и электоральные системы по всему миру».

Ранее стало известно, что власти США объявили о планах снять санкции с «Русала» и En+ Олега Дерипаски.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

olegleon 19 декабря 2018 | 22:04

т.е. не увидят они теперь американские шпили?

kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:09

olegleon: Как говорил мой один знакомый в 90-е "Там уже трава во-о-от такая" и показывал от пола по пояс. В смысле, закопали, и сверху трава выросла.

zemljanka 19 декабря 2018 | 22:16

Сдал коллег.
Ни за понюшку табака...

testmeter 19 декабря 2018 | 22:12

olegleon: Шпилить их таперича дома будут

kottigr1 19 декабря 2018 | 22:09

Теперь, что бы попасть на территорию США с ответственным заданием агентам ГРУ придется каждый раз делать пластическую операцию, пересадку радужки глаз и пришивать себе новые руки, что бы проскользнуть мимо биометрического контроля. Надеюсь в РФ проживает много настоящих патриотов, готовых ради Величия Родины пожертвовать агентам ГРУ для пересадки свои руки .. Пора составлять списки патриотичных доноров !

testmeter 19 декабря 2018 | 22:14

kottigr1: Лишнюю хромосому так просто не скроешь

kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:11

Вот что бесит. Объясните, почему это санкции против РОССИИ?
Если пендосы в чем-то обломали Чепыгомишку, Прижопина и Дерипаску, при чем тут Россия?

nitsahon 19 декабря 2018 | 22:15

kryimzdick: скорее всего - это просто формальности...
у дерипазла, правда, второе гражданство имеется.. но это ему не особо помогает...

(комментарий скрыт)

prostovanya 19 декабря 2018 | 22:34

kryimzdick: Так Россия раз за разом выбирает Того, кто, так сказать, крышует этих Прижопиных, Чепигомишек да Дерипасков...

stoik68 19 декабря 2018 | 22:13

Фабрика троллей это кибервойска.

vladimir1_57 19 декабря 2018 | 22:22

Я чЁт не понял, эти Чапыга-Мишкин-Боширов-Петров вроде как уголовное преступление совершили и ими надо Интерполу заниматься, а им санкции.

Наверное санкции страшней тюрьмы? Теперь они будут всю жизнь страдать, что никогда не увидят Мерику

abuvggrobu 19 декабря 2018 | 22:28

Санкции, санкции, санкции..
В голову приходит Антошка из "Веселой карусели": "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?". А если ещё у каждого конопатого будет по две-три фамилии..

kottigr1 19 декабря 2018 | 22:31

abuvggrobu: К запасным фамилиям надо будет ещё иметь запасные руки, запасное лицо, запасные глаза, что бы преодолевать биометрический контроль на границе..

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Блоги

+ Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Петр Порошенко пообещал не продлевать военное положение на Украине Если Россия не предпримет широкомасштабного вторжения…

5 248 6 11273 16.12
8читать ;смотреть
Kпорошенко, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Слава Богу, нынешняя российская власть не считает литературу чем-то серьезным…

5 491 6 25487 14.12
#слушать 24:54 8читать ;смотреть $скачать 27.2 МБ
Новости

Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза За год этот показатель вырос на 8 процентов…

5 144 6 11607
Блоги

+ Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Петр Порошенко: «Это церковь без Путина. Это церковь без Кирилла. Это церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев» Смотреть видео выступления президента Украины на соборе на украинском языке…

5 186 6 18520 16.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, религия, украина, события
Блоги

Александр Морозов журналист

Украинский нацбилдинг Варфоломей войдет в историю, как человек, который дал сильный рычаг украинцам для того, чтобы уйти из-под радиации евразийского неосоветизма, которую источает современный Кремль…

5 505 6 53415 15.12
Kукраина, рф, православие, события
Блоги

+ Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков Президент Путин заявил, что в рэпе его больше всего беспокоит пропаганда наркотиков «Способ, о котором вы упомянули, «хватать и не пущать» — он самый неэффективный. Эффект будет обратный ожидаемому…»

5 148 6 15510 16.12
8читать ;смотреть
Kвидео, музыка, общество, путин, культура, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда Поддерживать киевский режим все дороже, и поэтому доходы от транзита газа из «страны-агрессора» становятся жизненно важными…

5 79 6 8648 13.12
Kукраина, рф, европа, газ, политика, финансы, мнения
Блоги

Ответ РСПП по установке знаков «Последнего адреса»: «Реабилитация и увековечение памяти не одно и то же» Из переписки главного редактора…

5 72 6 7938 14.12
Kобщество, история, память, документы, события
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Людмила Алексеева родилась в российском Крыму Возможно, в будущем будет памятная табличка в Евпатории, но приедут ли те, так называемые «либералы», кто так вспоминал Алексееву в эти дни на её открытие? Ведь надо будет ехать в Крым…

5 222 6 25695 13.12
Kалексеева, крым, рф, память, общество, мнения
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 99 6 11488 17.12
Блоги

+ Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» Сергей Лавров: «Мы не воюем с украинским режимом» «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют русскоязычные граждане Украины, которые живут на Донбассе»...

5 245 6 30126 17.12
8читать ;смотреть
Kрф, политика, власть, сша, украина, видео, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Сергей Лавров: Много месяцев к Бутиной применяются своеобразные пытки Она находится в таких условиях, которые применяются для крайне опасных рецидивистов. Суть её сделки со следствием-выторговать себе свободу…

5 229 6 28503 14.12
8читать ;смотреть
Kмид, общество, политика, мнения
Блоги

Патриарх Кирилл: На наших глазах происходит грубое вмешательство государственных властей Украины в церковную жизнь Патриарх призвал защитить верующих Украинской православной церкви от властей страны…

5 313 6 40865 14.12
Kобщество, политика, рпц, украина, рф, события
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Чужой среди «своих» Вменяемая и конструктивная оппозиция стране – и даже власти – нужна, можно сказать, позарез. Но если ей и суждено появиться, то явно не из обсуждаемого источника…

5 69 6 9493 15.12
Kобщество, оппозиция, власть, мнения
Блоги

+ Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Голодающие сотрудники московского хлебозавода «Черкизово» записали обращение к Путину Они просят президента разрешить ситуацию с полугодовой задержкой зарплат…

5 49 6 7137 09:42
8читать ;смотреть
Kмосква, общество, зарплаты, события
Блоги

Дональд Трамп: Мы разгромили ИГИЛ* в Сирии Американские СМИ сообщают о подготовке к немедленному выводу войск США из Сирии…

5 82 6 12392 19:06
Kполитика, сша, сирия, армия, события

Популярное за неделю

Новости

Около 66 процентов россиян сожалеют о распаде Советского Союза За год этот показатель вырос на 8 процентов…

5 144 6 11618
Интервью #ДайДудя

Юлия Латынина гость: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

3020039
Зачем нормальному человеку ехать в Крым я просто не представляю. Ребята, среди бараков и жить-то нельзя, а уж отдыхать – тем более…

5 146 6 166693 17.12
#слушать 43:59 8читать $скачать 10.1 МБ
Голосование
Вы согласны со словами Лаврова о том, что украинский режим имеет признаки нацизма и неонацизма?
5 99 6 11511 17.12
Блоги

Polygraph.info отдел «Голоса Америки» по проверке фактов и журналистским расследованиям

Бутина опровергла Путина Судья спросила: «Вы признаете свою вину, не потому что вам за это что-то обещали, а потому что вы виновны?» Бутина ответила: «Да, виновна»...

5 367 6 351243 16.12
Kполитика, общество, путин, события
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Люди не понимают, какой месседж несет тот или иной арест, потому что, конечно, месседжа на самом деле никакого нет. Вот в России попадают в тюрьму, как попадают в ДТП — случайно…

5 114 6 119470 15.12
#слушать 46:53 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7494144
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3815980

Сегодня в эфире