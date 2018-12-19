Минфин США расширил санкции против России
Под ограничительные меры попали 18 россиян, а также 4 информационных ресурса, связанные с Россией.
Новые фигуранты списка разделены на четыре категории, говорится в пресс-релизе американского Минфина. В одну из них попали сотрудники Главного разведывательного управления, среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых Запад подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Во другую – те, кого подозревают в причастности ко взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства.
Кроме того, в списке оказались люди, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. И самую крупную категорию составляют лица и компании, предположительно замешанные во вмешательстве в выборы. Речь в частности идет о четырех информационных ресурсах, связанных с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Все они, уверены американские власти, являются частью так называемой «фабрикой троллей», целью которой являлось «вмешательство в политические и электоральные системы по всему миру».
Ранее стало известно, что власти США объявили о планах снять санкции с «Русала» и En+ Олега Дерипаски.
Комментарии13
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olegleon 19 декабря 2018 | 22:04
т.е. не увидят они теперь американские шпили?
kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:09
olegleon: Как говорил мой один знакомый в 90-е "Там уже трава во-о-от такая" и показывал от пола по пояс. В смысле, закопали, и сверху трава выросла.
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:16
Сдал коллег.
Ни за понюшку табака...
testmeter 19 декабря 2018 | 22:12
olegleon: Шпилить их таперича дома будут
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:09
Теперь, что бы попасть на территорию США с ответственным заданием агентам ГРУ придется каждый раз делать пластическую операцию, пересадку радужки глаз и пришивать себе новые руки, что бы проскользнуть мимо биометрического контроля. Надеюсь в РФ проживает много настоящих патриотов, готовых ради Величия Родины пожертвовать агентам ГРУ для пересадки свои руки .. Пора составлять списки патриотичных доноров !
testmeter 19 декабря 2018 | 22:14
kottigr1: Лишнюю хромосому так просто не скроешь
kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:11
Вот что бесит. Объясните, почему это санкции против РОССИИ?
Если пендосы в чем-то обломали Чепыгомишку, Прижопина и Дерипаску, при чем тут Россия?
nitsahon 19 декабря 2018 | 22:15
kryimzdick: скорее всего - это просто формальности...
у дерипазла, правда, второе гражданство имеется.. но это ему не особо помогает...
prostovanya 19 декабря 2018 | 22:34
kryimzdick: Так Россия раз за разом выбирает Того, кто, так сказать, крышует этих Прижопиных, Чепигомишек да Дерипасков...
stoik68 19 декабря 2018 | 22:13
Фабрика троллей это кибервойска.
vladimir1_57 19 декабря 2018 | 22:22
Я чЁт не понял, эти Чапыга-Мишкин-Боширов-Петров вроде как уголовное преступление совершили и ими надо Интерполу заниматься, а им санкции.
Наверное санкции страшней тюрьмы? Теперь они будут всю жизнь страдать, что никогда не увидят Мерику
abuvggrobu 19 декабря 2018 | 22:28
Санкции, санкции, санкции..
В голову приходит Антошка из "Веселой карусели": "Если каждый конопат, где на всех набрать лопат?". А если ещё у каждого конопатого будет по две-три фамилии..
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:31
abuvggrobu: К запасным фамилиям надо будет ещё иметь запасные руки, запасное лицо, запасные глаза, что бы преодолевать биометрический контроль на границе..