Минфин США расширил санкции против России

Под ограничительные меры попали 18 россиян, а также 4 информационных ресурса, связанные с Россией.

Новые фигуранты списка разделены на четыре категории, говорится в пресс-релизе американского Минфина. В одну из них попали сотрудники Главного разведывательного управления, среди них Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых Запад подозревает в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Во другую – те, кого подозревают в причастности ко взлому базы данных Всемирного антидопингового агентства.

Кроме того, в списке оказались люди, связанные с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, находящимся под санкциями. И самую крупную категорию составляют лица и компании, предположительно замешанные во вмешательстве в выборы. Речь в частности идет о четырех информационных ресурсах, связанных с близким к российскому президенту бизнесменом Евгением Пригожиным. Все они, уверены американские власти, являются частью так называемой «фабрикой троллей», целью которой являлось «вмешательство в политические и электоральные системы по всему миру».

Ранее стало известно, что власти США объявили о планах снять санкции с «Русала» и En+ Олега Дерипаски.