Российская ракета-носитель «Союз» успешно вывела на орбиту французский военный спутник
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами. Это был запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
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Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Центр управления полетами. Это был запуск с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Комментарии6
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sim202_ 19 декабря 2018 | 21:39
Рогозин хочет, как во Франции?
kottigr1 19 декабря 2018 | 21:59
sim202_: Компания "Главкосмос Пусковые услуги" раскрыла стоимость коммерческого запуска ракеты "Союз"с разгонным блоком "Фрегат", она составляет 48,5 миллиона долларов. При этом запуск ракеты без "Фрегата" обойдется заказчику в 35 миллионов. В настоящее время один пуск тяжелой российской ракеты "Протон" на коммерческом рынке предлагается по стоимости от 60 миллионов до 65 миллионов долларов.
Потери российского бюджета в случае каждого неудачного запуска космического корабля составляют от 50 до 500 миллиардов долларов.
Если учитывать частые аварии при запусках в РФ в последнее время, то получается "Роскосмос" катает иностранных "партнеров" в космос практически в убыток для себя.
ura_123 19 декабря 2018 | 21:50
Вот и получилось! Только потому что французы не подпустили к ракете попа идущего в комплекте для освящения.
danko1 19 декабря 2018 | 22:21
ura_123: Да, от кадила дырки на корпусе ракет появляются.
andy66 19 декабря 2018 | 21:58
за деньги чекисты выведут на орбиту любой спутник... клиентов все меньше
omichka 19 декабря 2018 | 22:05
Ну и хорошо, что успешно.