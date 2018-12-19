Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что следующий год станет для республики временем процветания и счастья
Об этом он написал в Твиттере. Мадуро добавил, что ни одна империя не сможет лишить Венесуэлу права быть счастливой.
Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией. С января по ноябрь цены выросли на 700 тысяч процентов.
Комментарии32
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trans 19 декабря 2018 | 21:35
"Россияне! Вы обречены на успех!!! " - Помните эти возгласы старика Кабаева на Красной площади полгода назад? А на заднем плане радостные улыбки холуев газмановых, михалковых, машковых...
danko1 19 декабря 2018 | 21:39
trans: Такое написать можно было только из психушки, где Мадуро и место.
Но врет и обещает еще похлеще Путина.
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:39
danko1: Лилипутины помогут. Нефть качать.
aleksandr39 19 декабря 2018 | 21:44
trans: У них тоже мечтатель как у нас в Кремле , который обещает РАЙ .
danko1 19 декабря 2018 | 21:55
aleksandr39: Если бы в Венесуэле был наш Росстат, то инфляция и рост цен у них были минимальные.
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 21:57
aleksandr39: А миллион процентов инфляции разве не счастье?
У каждого венесуэльца в кармане будет миллиард, чем плохо?
olegfst 19 декабря 2018 | 21:37
На рельсы ляжет?
merelymy 19 декабря 2018 | 21:52
Интересно, кто же является основоположником - наш или ихний?
zamorysh 19 декабря 2018 | 22:03
merelymy: Мугабе из Зимбабве
seryj_wolk 19 декабря 2018 | 21:37
Мадура своими несбыточными обещаниями перещеголял Путина!
tv_victim 19 декабря 2018 | 21:38
Вот уж воистину пи..деть - не мешки ворочать!
vedma2017 19 декабря 2018 | 21:40
:) Какое может быть "счастье" - с мадурой ?
sim202_ 19 декабря 2018 | 21:43
vedma2017:
///:) Какое может быть "счастье" - с мадурой ?///
С Путиным же есть?
Не верите?
Включите телевизор!!!
vedma2017 19 декабря 2018 | 22:06
sim202_:
"Счастье" с фашистским фюрером ? Ну-ну ...
sim202_ 19 декабря 2018 | 21:41
Подумаешь.
Мы это уже 100 лет слышим!!!
Особенно часто - последние 18 !!!
ptnhlo 19 декабря 2018 | 21:42
Наше .УЙЛО уже осьмнадцать лет это обещает,и ЧО?
bbob 19 декабря 2018 | 21:42
//С января по ноябрь цены выросли на 700 тысяч процентов//
Это в этом году. А поскольку следующий год в Венесуэле будет "временем процветания и счастья", то будет всего лишь 600 тысяч процентов.
pravdatut 19 декабря 2018 | 21:44
Там, где "порядок" наводит кремль, там разруха и народное горе.
stopkran1969 19 декабря 2018 | 21:45
Решил к вовану рвануть, или весь народ в рай прямиком при следующем прилёте тушек с боезапасом
ptnhlo 19 декабря 2018 | 21:46
Хоть флешмоб начинай-"когда ж ты сдохнешь мразь плешивая?".
ura_123 19 декабря 2018 | 21:47
Инфляция вырастет на 1000000%,венесуэльцы будут счастливы! ))
riots 19 декабря 2018 | 21:55
На днях и россиян осчастливят прямо с экрана телевизора.
alger 19 декабря 2018 | 21:57
представляю.
ворота рая.
в воротах святой Петр.
подходят Иисус, Вова и Мадуро
святой Петр - "Изя у нас тут не бордель, а приличное заведение....."
piter_ug 19 декабря 2018 | 22:01
//следующий год станет для республики временем процветания и счастья//
Неужели домишко рядом с януковичем прикупил!?
Вот счастье-то!
omichka 19 декабря 2018 | 22:03
Не скучно них там.
malanoff 19 декабря 2018 | 22:10
Главстерх от зависти наверно весь прыщами покрылся. 700000 % инфляция в стране , и так уметь обещать. Вот это оратор. Когда намедни Мадура в РФ приезжал , то видимо договорились с Путиным текстами обменяться.
fleyta6 19 декабря 2018 | 22:19
Мудило имел ввиду, что процветание обеспечит добрый и щедрый российский бюджет, уведенный из под носа равнодушного к своему положению народа!
shoorah 19 декабря 2018 | 22:27
А к 2030 году каждый венесуэлец получит отдельную квартиру.
sklar39 19 декабря 2018 | 22:27
Больше Мадуров - хороших и разных!
riccon 19 декабря 2018 | 22:28
[Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал]
Что, Венесуэла перестанет доллары, вырученные с продажи нефти, менять на импортные товары? Если нет, то денег в стране станет еще меньше. По этому пути идет и Россия, которой уже понадобилось повышать пенсионный возраст и поднимать налоги. Правильным курсом идем. Главное - купи импортное. А дальше обвиним во всем Путина или кто там дальше будет...
oneoretwo 19 декабря 2018 | 22:33
...по всему видать, что хорошую партию кокса пихнули...
...и так удобно - сразу на плешивых самолетиках и вывезли...
ptnhlo 19 декабря 2018 | 22:38
ма-дура=пу-дура. Близнецы.Мрази.Нелюди.Без чувств и сочувствия. Убогие жертвы малого роста и ублюдочного детства.Любите детей люди,что бы они не стали такой мразью.