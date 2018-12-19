Лидер Венесуэлы Николас Мадуро пообещал, что следующий год станет для республики временем процветания и счастья

Об этом он написал в Твиттере. Мадуро добавил, что ни одна империя не сможет лишить Венесуэлу права быть счастливой.

Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией. С января по ноябрь цены выросли на 700 тысяч процентов.