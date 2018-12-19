В Ингушетии Верховный суд отменил штраф местному правозащитнику за участие в митинге против передаче земель Чечне
В Ингушетии Верховный суд отменил штраф местному правозащитнику Магомеду Муцольгову за участие в митинге против передаче земель Чечне. Об этом сообщает сайт «Медиазона». По его данным, административное дело в отношении Муцольгова прекращено. Ранее суд оштрафовал правозащитника на 10 тысяч рублей по обвинению в нарушении правил проведения мероприятия.
Комментарии1
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peresvet73 19 декабря 2018 | 21:43
Власть своих целей достигла, разумно, что отпускают вожжи - зачем террор понапрасну?!