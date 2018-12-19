В Алтайском крае СК подтвердил, что проводит проверку в отношении школьника, разместившего публикацию о полицейском

В Алтайском крае Следственный комитет подтвердил, что проводит проверку в отношении школьника, разместившего публикацию о полицейском в Инстаграме. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ». Старшеклассник из Бийска Максим Неверов опубликовал в социальной сети видеозапись того, как полицейский отказывается уступить место в маршрутке пожилой женщине, и в комментариях назвал силовика «мудаком». Полицейский потребовал возбудить уголовное дело за оскорбление представителя власти.