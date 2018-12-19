В Алтайском крае СК подтвердил, что проводит проверку в отношении школьника, разместившего публикацию о полицейском
В Алтайском крае Следственный комитет подтвердил, что проводит проверку в отношении школьника, разместившего публикацию о полицейском в Инстаграме. Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ». Старшеклассник из Бийска Максим Неверов опубликовал в социальной сети видеозапись того, как полицейский отказывается уступить место в маршрутке пожилой женщине, и в комментариях назвал силовика «мудаком». Полицейский потребовал возбудить уголовное дело за оскорбление представителя власти.
Комментарии16
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danko1 19 декабря 2018 | 21:37
Какая власть, такие у неё и представители: мудаки, хотя надо этого нелюдя-стукача и более жестко назвать, но в русском языке таких слов нет.
post_v 19 декабря 2018 | 22:03
danko1:
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Слово "МУДАК" не является частью табуированной лексики русского языка. Разумеется, в данном случае мы имеем дело со словом с ярко выраженным сниженным лексическим значением, но резонность употребления зависит только от желания кодификатора языковой парадигмы. Более того, не углубляясь особо в лингвистические исследования, в качестве оправдания можно привести следующий факт: слово "мудак" присутствует в тезаурусе "Толкового словаря" В. И. Даля со следующим лексическим значением: "Охолощенный осел"
а полицейский усугубил свое положение заявой на школьника
теперь ВСЕ без исключения будут звать полицейского "чудаком на букву М"
kryimzdick 19 декабря 2018 | 22:05
post_v: Да все менты мудаки. Вообще РФ оккупирована мудаками.
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:25
Сто лет.
Но лилипутины превзошли всех.
kraft 19 декабря 2018 | 21:37
Ахтунг!
Мат в новостях)))
stoik68 19 декабря 2018 | 21:38
Хорошие дети растут. Полицай был не при исполнении.
vmatuhin 19 декабря 2018 | 22:14
stoik68: С них станется доказать, что во время размещения поста, этот мудак был при исполнении.
seryj_wolk 19 декабря 2018 | 21:41
Парня надо ставить в пример, как хорошо воспитанного молодого человека, а обладателю погон объявить выговор за то, что позорит мундир!
mamiluk 19 декабря 2018 | 21:43
Война режима с детишками вышла на новый уровень...
glebbalbesov 19 декабря 2018 | 21:44
Чот я не понял...А разве усиупание места старшим не является дискриминацие по возрасту??? Разве полицейский не оскорбил бы женщину указав таким образом на ее возраст??? Чот я совсем запутался в этих либерастных понятиях....
starok 19 декабря 2018 | 21:59
glebbalbesov: Ты запутался потому,что в детстве не получил должного воспитания. В советское время даже в школе учили уступать место пожилым людям в общественном транспорте. Неужели ты на скотном дворе получал воспитание?
doubleman 19 декабря 2018 | 21:54
полицейский ехал травмированным с разгона митинга пенсионеров где ему нанесла тяжелейшие травмы 93 летняя старушка. полицейский - герой россии
vpu2011 19 декабря 2018 | 22:11
Отлично. Чем больше росейских старшеклассников сгниют на зонах, тем меньше будет у империи солдат.
supalov 19 декабря 2018 | 22:12
А в США просто застрелил бы на месте.
vitaliys 19 декабря 2018 | 22:22
А кто он, после того как не уступил место женщине ?
ugiazov 19 декабря 2018 | 22:42
Парень ещё не понял что в РФ сажают за правду.