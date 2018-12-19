Истребители ВВС Японии поднимались по тревоге для сопровождения российского Су-24
Об этом говорится на сайте японского Министерства обороны. Истребители были подняты в воздух, когда российский самолет-разведчик приблизился к западной части острова Хоккайдо.
Комментарии9
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danko1 19 декабря 2018 | 21:33
Вместо мирного договора Путин решил еще Японию во враги записать?
minerr 19 декабря 2018 | 21:44
danko1: А когда происходит вот такое - "Су-27 перехватил самолет-разведчик США" ты также обвиняешь страну пославшую самолет-разведчик?
neburzhui2 19 декабря 2018 | 21:59
Капитализм так кочегарит, что при глобальном потеплении Япония уйдёт под воду вместе с желаемыми островами почти одновременно...
fleyta6 19 декабря 2018 | 22:32
neburzhui2: Для такого сценария не жалко и наших островов с Сахалином! Главное - соседу насрать.
aleksandr39 19 декабря 2018 | 21:42
Нужно было сбить его ,летчика взять в плен и поменять на острова .
serhio_25__ 19 декабря 2018 | 21:47
aleksandr39: Вот это укропа расколбасило. Ты там из окна не выпрыгни от буйства фантазии.
stopkran1969 19 декабря 2018 | 22:13
Вот такая дружба с островами... Цусиму япошки могут и повторить
fleyta6 19 декабря 2018 | 22:29
Это была морская разведка перед строительством супермоста о.Сахалин - о. Хоккайдо.
zukero_ 19 декабря 2018 | 22:36
С Турцией довыёживались. Мало?