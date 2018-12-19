Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров, внесены в санкционный список США
Соответствующий документ размещен на сайте Минфина. Под ограничения попали еще 16 человек и 4 компании, связанные с Россией. Под санкциями оказалось, в том числе, агентство новостей ФАН, которое связывают с так называемой «фабрикой троллей».
Комментарии15
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peresvet73 19 декабря 2018 | 21:41
До мышей...
kottigr1 19 декабря 2018 | 21:45
peresvet73: На роже каждого лживого путиниста должно стоять клеймо "изгой".. Пусть резвятся в дикой среде, а для цивилизованного общества вход преступникам должен быть закрыт навсегда.
pattrick1 19 декабря 2018 | 21:45
Анатолий Чепига и Александр Мишкин, известные также как Боширов и Петров...
Мария Николаевна Карасёва, она же немецкий агент Магда Тотгаст, она же Фишман, Аванесова, Рубанюк, Иваниха... "Дело №306" (1956)
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:11
Прославил хороших знакомых парней глава государства, Симонян, и прочие СМИ.
Вот гады американцы - лучших агентов - в список...
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 22:20
peresvet73: Да, гора родила мышь.
Трамп изворачивается: как бы наказать Россию, чтобы не наказать.
Но наказывать приходится.
А он коммерсант и без выгоды наказывать не хочет.
Поэтому он прикончить Северный поток и другие коммерческие проекты.
А все остальное это для понта.
kryimzdick 19 декабря 2018 | 21:43
Живы ли эти мимишки сейчас?
bandera 19 декабря 2018 | 21:45
Смешно!
homa_brutt 19 декабря 2018 | 21:48
Для расширения списка мифических персонажей,подвергшихся санкциям, срочно требуем внести Чебурашку с Геной ( поведение, да и кликухи очень уж подозрительные!) и Машу с Медведем (как это благополучно сделали в/на Укранде, ибо "типично русский пейзаж"(С))
kottigr1 19 декабря 2018 | 22:07
homa_brutt: Теперь, что бы попасть на ответственное задание агентам ГРУ придется каждый раз делать пластическую операцию, пересадку радужки глаз и пришивать себе новые руки, что бы проскользнуть мимо биометрического контроля. Надеюсь в РФ проживает много настоящих патриотов, готовых ради Величия Родины пожертвовать агентам ГРУ для пересадки свои руки..
bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:53
Два дебила - это сила!
oxlomon 19 декабря 2018 | 22:10
bozhezaryahrani:
Вы думаете, что их там, в Минфине США всего двое?!!
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 22:28
oxlomon: В Минфине США дебилов неи, они знают что делают.
Выбивают лучшие кадры ГРУ.
Остальные же вообще слюни из ротиков пускают.
Начальники их не выдерживают глядеть на них и дохнут как мухи друг за другом.
bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:56
ФАН - одним словом - фан, вики дает одно из значений "запах". Вонючки!!!
sva1 19 декабря 2018 | 21:59
По что таких знаменитых "пи..." обидели. А, понял - система.
zemljanka 19 декабря 2018 | 22:06
Всех внесут до последнего тролля.
А достаточно - лилипутиных, но их не внесут...
Будут ждать, когда вынесут.