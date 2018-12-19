В Москве и области с 1-го января подорожает проезд в электричках

Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на департамент экономической политики города. Поездка в пределах Москвы будет стоить 36 рублей вместо 34-х, в Подмосковье в пределах одной зоны – 23 рубля вместо 22-х. В департаменте подчеркнули, что больше в течение следующего года после этого стоимость пересматриваться не будет.