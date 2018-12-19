В Москве и области с 1-го января подорожает проезд в электричках
Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на департамент экономической политики города. Поездка в пределах Москвы будет стоить 36 рублей вместо 34-х, в Подмосковье в пределах одной зоны – 23 рубля вместо 22-х. В департаменте подчеркнули, что больше в течение следующего года после этого стоимость пересматриваться не будет.
Комментарии4
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neyexo 19 декабря 2018 | 21:12
давно пора
а в Москве метро и т.д.
kochar 19 декабря 2018 | 21:16
Я так понял,что электрички перешли на бензиновые двигатели.
foolsdie 19 декабря 2018 | 21:17
Вот так сюрприз! А я ожидал, что подешевеет.
canes 19 декабря 2018 | 21:35
Везёт же им, что только проезд в электричках подорожает, а у нас всё дорожает постоянно. Почему так происходит? Не подскажите?