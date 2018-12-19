В СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами

Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на руководителя международной группы «Агора» Павла Чикова. Он уточнил, что это решение принято, в том числе, по личной просьбе главы движения «За права человека» Льва Пономарева, который сейчас находится под арестом по обвинению в призывах к несогласованной акции. Председателем новой комиссии стал глава Комитета против пыток Игорь Каляпин. По его словам, члены комиссии будут работать с информаций о неадекватной реакции государства на сообщения о пытках.