В СПЧ создали комиссию по контролю за правоохранительными органами
Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на руководителя международной группы «Агора» Павла Чикова. Он уточнил, что это решение принято, в том числе, по личной просьбе главы движения «За права человека» Льва Пономарева, который сейчас находится под арестом по обвинению в призывах к несогласованной акции. Председателем новой комиссии стал глава Комитета против пыток Игорь Каляпин. По его словам, члены комиссии будут работать с информаций о неадекватной реакции государства на сообщения о пытках.
Комментарии3
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danko1 19 декабря 2018 | 21:09
Учитывая то, что практически половина состава СПЧ это бывшие полицаи, то они сами свои преступления будут расследовать, как у нас заведено.
kochar 19 декабря 2018 | 21:19
Забавно.
Жванецкий отдыхает.
shtirlitz77 19 декабря 2018 | 21:46
"...Члены комиссии будут работать с информацией о неадекватной реакции государства на сообщения о пытках..."
После встречи членов СПЧ с нашимвсе, одолевают сомнения в действенности любой комиссии, направленной на контроль государства.,даже если во главе ее стоит такой уважаемый человек, как И.Каляпин.