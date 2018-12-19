СК утверждает, что сотрудникам московского хлебозавода «Черкизово» уже выплатили 700 тысяч рублей долгов по зарплате
Следственный комитет утверждает, что сотрудникам московского хлебозавода «Черкизово» уже выплатили 700 тысяч рублей долгов по зарплате. О том, что выплаты начались, сегодня говорили и представители прокуратуры Москвы. Между тем, работники завода (они уже несколько дней держат голодовку) сегодня сказали нашему корреспонденту, что денег пока не получали. В столичной мэрии «Эху Москвы» сообщили, что общая сумма долга составляет 28 миллионов рублей. Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки.
Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан.
Комментарии4
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bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:17
Наверное, там агенты госдепа постарались. Печеньки в оффшоры вывели для будущей подрывной деятельности против нашей великой советской родины. Кроме крестного отца русской мафии х..ла и не поможет никто.
sagen 19 декабря 2018 | 21:20
По 700 тысяч? Ну, теперь смогут съездить на отдых и прикупить чего-то к новому году. Закупят сразу какую-то гостиницу и всем коллективом поедут. Из же там человек пятьдесят, не меньше?
hangman_ru 19 декабря 2018 | 21:21
700 тысяч поделенное на 80 голодающих и на 5 месяцев = 1750 р/месяц на работника. Щедрая подачка, браво!
vpu2011 19 декабря 2018 | 22:15
Молодцы какие заводчане. Вместо того чтобы расхерачить этот завод и оторвать яйца руководству, а потом пойти с факелами и сжечь дома собственников вместе с домочадцами, они не решительно не стали предпринять всякие противоправные действия и смело объявили голодовку.
Молодцы, заслужили брошенную им кость.