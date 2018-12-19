СК утверждает, что сотрудникам московского хлебозавода «Черкизово» уже выплатили 700 тысяч рублей долгов по зарплате

Следственный комитет утверждает, что сотрудникам московского хлебозавода «Черкизово» уже выплатили 700 тысяч рублей долгов по зарплате. О том, что выплаты начались, сегодня говорили и представители прокуратуры Москвы. Между тем, работники завода (они уже несколько дней держат голодовку) сегодня сказали нашему корреспонденту, что денег пока не получали. В столичной мэрии «Эху Москвы» сообщили, что общая сумма долга составляет 28 миллионов рублей. Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки.

Гендиректор предприятия Ян Соловьев задержан.