МИД РФ: Вывод американских войск из Сирии поспособствует политическому урегулированию в этой стране

Вывод американских войск из Сирии поспособствует политическому урегулированию в этой стране, — заявили в российском МИДе. С соответствующим заявлением, как пишет РБК, выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, «американцы поняли, что играют против себя».

Сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победил в Сирии террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России), поэтому Соединенным Штатам нет смысла оставаться в республике. Следом о начале вывода двухтысячного контингента заявили пресс-служба Белого дома и Пентагон.