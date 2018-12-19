МИД РФ: Вывод американских войск из Сирии поспособствует политическому урегулированию в этой стране
Вывод американских войск из Сирии поспособствует политическому урегулированию в этой стране, — заявили в российском МИДе. С соответствующим заявлением, как пишет РБК, выступила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, «американцы поняли, что играют против себя».
Сегодня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победил в Сирии террористическую группировку «Исламское государство» (организация запрещена в России), поэтому Соединенным Штатам нет смысла оставаться в республике. Следом о начале вывода двухтысячного контингента заявили пресс-служба Белого дома и Пентагон.
Комментарии19
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ura_123 19 декабря 2018 | 21:09
А уж какую бы пользу для бюджета принесло вывод рассейских ихтамнетов,аж страшно подумать!
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 21:12
Логично. Всем понятно: не будет в Сирии американцев - не будет в Сирии ИГ.
Не будет американцев в природе - в природе не будет и ИГ.
compare 19 декабря 2018 | 21:19
blinorozhiy__chmo: то есть ты,гаденыш,про вечность запрещенной в "рф" игилки?
vilingrad 19 декабря 2018 | 21:27
blinorozhiy__chmo: ...не будет Путина, не будет кремлевского идиотизма:)
agamasat 19 декабря 2018 | 21:29
vilingrad: а куда денутся идиоты?
minerr 19 декабря 2018 | 21:31
/// Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победил в Сирии террористическую группировку «Исламское государство» ////
Так же как и Буш в 2001-м побеждал Талибан в Афганистане, затем его же побеждал Обама, но уже в 2010-м. Трамп тоже немного приложился к победе над Талибаном. Но вот на 2018-й год Талибан контролирует уже 65% афганской территории. Победители хреновы.
gordy 19 декабря 2018 | 21:49
"По ее словам, «американцы поняли, что играют против себя»."
Выходит, не дураки?
parasuk_ 19 декабря 2018 | 21:58
gordy: Не хохлы. Гопака на граблях годами плясать не будут :)
midnightblues 19 декабря 2018 | 21:10
Устали закапывать вагнеровский мусор??
velbkeirf2 19 декабря 2018 | 21:17
midnightblues: а тебя грешная борода наверняка отдадут на опыты или сожгут после очередного котла в днепровском крематории
stopkran1969 19 декабря 2018 | 21:30
velbkeirf2: вот сегодня особенно не смешно, ты бы новых текстов петросяну заказал, да и тема сисек не раскрыта
oneoretwo 19 декабря 2018 | 21:15
да уж, поспособствует, но только в части создания более спокойных условий для обтяпывания плешивым своих делишек в сирии...
parasuk_ 19 декабря 2018 | 21:22
Нет негров - нет расизма, нет америки - нет терроризма :)
vilingrad 19 декабря 2018 | 21:25
Вывод американских войск из Сирии поспособствует политическому урегулированию в этой стране“
Щас!
bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:31
Ввод российских войск в Сирию позволит совершить революцию бескровно... в России. Росгвардию туда тоже в усиление и для передачи опыта! Всю сразу, с котлетным дворянином, ботающим по фене.
mamiluk 19 декабря 2018 | 21:47
Всё верно: вывод американских и российских войск(и их сателлитов "хезболлы") из Сирии -несомненно поспособствует политическому урегулированию в этой стране.
elena_borisova 19 декабря 2018 | 21:47
а вот Яковина на НВ говорит сейчас, что это результат сговора штатов с турками по поводу не опубликования данных по Хошоджи. Янки бросают курдов на распятие турков и иранцев. Как во фр.сериале Бюро легенд, с.2. Курдов жалко (
wojskowy Марек Качоровски 19 декабря 2018 | 22:00
И что останется после вывода войск коалиции во главе США из Сирии. Россия, Турция, Иран, Сирия, Хезбола и Курды. Россия - цели не дать построить газо и нефтепровод через Сирию в ЕС, т.е. упасть ценам. Цели не достигнуты. Турция - уничтожит различные группировки расположенные в Сирии на границе с Турцией. Асад должен уйти, ну и не дать укрепится курдам. Цели не достигнуты, и Турция продолжает военные действия на территории Сирии, подписанные документы в Сочи не выполняет. Иран и Хизбола установить в Сирии власть шиитов продолжают военные действия, на договорённости в Сочи наплевали. Заявили, что из Сирии никогда не уйдут. Курды - воюют против всех за создание Курдского государства. Ну и плюс различные группировки которым нет числа. Если ИГИЛ уничтожен, то кто и с кем там воюет? Да все со всеми. США поняли, что там это надолго, если не навсегда. А каждый день пребывания армии США в этом регионе обходится в сотни миллионов долларов, кстати и России не меньше. Война там будет длиться ещё не один десяток лет. Совершенно непонятно зачем России тратить сотни миллионов если ни миллиарды долларов на абсолютно на бесперспективные ожидания укрепиться на Ближнем Востоке. Что толку от этих баз, когда вокруг стреляют и какое отношения эти базы будут иметь в обороноспособности РФ. 40 самолётов 60-х годов и + 10 посудин в Средиземном море?
ly4_sveta 19 декабря 2018 | 22:15
А российские нищеброды «играют за себя», разоряя все
больше и больше войнами и вооружениями свою, и без
того, хилую экономику? Разница между материальным
благополучием американцев и россиян отличается в разы.
Наша минимальная пенсия равняется дневной американской
и европейской, но Сирия - это маниакальное путинское эго
и россияне сдохнут с голоду, удовлетворяя его.