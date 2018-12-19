Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей...

Речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, — сообщает агентство «Интерфакс». Всего Минфин США добавил в санкционные списки 18 человек и 4 компании, связанные с Россией.

Минфин США решил исключить из санкционного списка компанию «Русал» Олега Дерипаски. Сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы будут заморожены, — сообщает «Уолл-Стрит Джорнел». Агентство РИА Новости со ссылкой на американский Минфин уточняет, что «Русал», а также En+, а также «Евросибэнерго» исключат из санкционного списка через 30 дней.