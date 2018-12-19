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21:00, 19 декабря 2018

Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей

Речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, — сообщает агентство «Интерфакс». Всего Минфин США добавил в санкционные списки 18 человек и 4 компании, связанные с Россией.

Минфин США решил исключить из санкционного списка компанию «Русал» Олега Дерипаски. Сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы будут заморожены, — сообщает «Уолл-Стрит Джорнел». Агентство РИА Новости со ссылкой на американский Минфин уточняет, что «Русал», а также En+, а также «Евросибэнерго» исключат из санкционного списка через 30 дней.

Комментарии

21

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ura_123 19 декабря 2018 | 21:06

Ой,этож на фотках фитнес-инструкторы,любители пошпилиться на фоне солсберецкого собора!

blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 21:16

Аххаха хахабахах ахадтадтамахха !!! ;-))))
Не зря говорил сатирик - "ТУПЫЕ АМЕРИКАНЦЫ" ;))
А за убийство Троцкого штаты в какой список их внесут... и когда ? ;-)))))

gordy 19 декабря 2018 | 21:19

"Речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, ..."


Теперь и паспорт у них будет один на двоих?

pattrick1 19 декабря 2018 | 21:22

Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей...

Признавайтесь, кто на них настучал - Карина Орлова, Серёга Пархоменко, Андрей Илларионов?

aladdinov 19 декабря 2018 | 21:27

pattrick1:

Дружок, ты так рьяно вписываешься за явных сидоров, что нет ни малейших сомнений в том, что ты снова хочешь взять у меня за щеку с проглотом. Подмойся и почисти зубы!

splin2 19 декабря 2018 | 21:25

gordy: Закон Боойля — Мариоотта открыт в 1662 году, а закон Мишкина - Чапыги в 2018.))

vikwlad 19 декабря 2018 | 21:32

gordy: "Теперь и паспорт у них будет один на двоих?"
Что-то давно не слыхать про этих "туристов". Скорее всего, паспорт им уже не нужен. Выписали им туристическую визу на тот свет.

ura_123 19 декабря 2018 | 21:53

gordy: Причём на фамилию Боширов!))))

stopkran1969 19 декабря 2018 | 21:16

ura_123: голубая луна всему виной

lenin3 19 декабря 2018 | 21:19

ura_123: в принципе,Минфин США зря беспокоится:мертвые,как говорится,не потеют и в санкционный список их можно и не вносить...)))

danko1 19 декабря 2018 | 21:07

У них и им подобных паспортов может быть много на разные фамилии.
Их надо по отпечаткам пальцев вносить.

krs_sk 19 декабря 2018 | 21:14

Так это ж послабление, русал исключили из списков... интересно какова цена, что пришлось слить врагам?

popov_m 19 декабря 2018 | 21:16

Да уж и нет скорее всего этих героев скудного романа!

tuman13 19 декабря 2018 | 21:17

А кто достоверно определил, что Петров и Бошаров есть Мишкин и Чепыга? Побрехушка за деньги "Биллинкет"?
И еще вопрос - "Алкоа" уже скисла, что "Русал" освободили от санкций?

foolsdie 19 декабря 2018 | 21:20

Не написали самого интересного: а под какими фамилиями они в списке стоят?

snikkersnepper 19 декабря 2018 | 21:20

В какой извращенной форме эхонько решило сообщить, что с Русала снимают санкции...

Кстати, чисто ради любопытства: санкции это понятно. Они у амеров есть даже на закрытые банки и утонувшие корабли. А что там с розыском через Интерпол? Что там с "третьим подозреваемым"? Что там вообще с какой-либо фактурой, а не госдеповскими глюками? Не в курсе?

oxlomon 19 декабря 2018 | 21:22

Чепигу и Мишкина?!! Прикольно! Скоро, видать, начнут совсем уж мифологических персонажей в списки вносить, типа там Змея-Горыныча на пару с Бабой-Ягой.

gregor 19 декабря 2018 | 21:24

Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Вряд ли они ещё живы .

bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:25

Теперь не видать шпиля солберецкого. Только если в военно-патриотических играх для нашей молодёжи, и то, наверное, будут на макет блевать и испражняться. Бедненькие...! п...расты!!!

lager23 19 декабря 2018 | 21:36

Получается именно таким образом, при помощи пиндосов, героические «туристы» ГРУ превратились в обычных школьных преподавателей НВП...

ly4_sveta 19 декабря 2018 | 22:05

У этих фитнес-инструкторов с десяток фамилий, они
могут быть Чепрагой и Мышкиным, Чепчиком и Кошкиным...
Да, и закупать могут все, в диапазоне от витаминов до
ядерного топлива. А возможно, что уже и в природе больше
не существует данных «героев». В Европе и Америке все
никак не могут познать коварство, наглость и цинизм
гэбэшной конторы? Наивные...

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