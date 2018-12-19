Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей
Речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, — сообщает агентство «Интерфакс». Всего Минфин США добавил в санкционные списки 18 человек и 4 компании, связанные с Россией.
Минфин США решил исключить из санкционного списка компанию «Русал» Олега Дерипаски. Сам бизнесмен останется под санкциями, а его активы будут заморожены, — сообщает «Уолл-Стрит Джорнел». Агентство РИА Новости со ссылкой на американский Минфин уточняет, что «Русал», а также En+, а также «Евросибэнерго» исключат из санкционного списка через 30 дней.
Комментарии21
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ura_123 19 декабря 2018 | 21:06
Ой,этож на фотках фитнес-инструкторы,любители пошпилиться на фоне солсберецкого собора!
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 21:16
Аххаха хахабахах ахадтадтамахха !!! ;-))))
Не зря говорил сатирик - "ТУПЫЕ АМЕРИКАНЦЫ" ;))
А за убийство Троцкого штаты в какой список их внесут... и когда ? ;-)))))
gordy 19 декабря 2018 | 21:19
"Речь идет об Анатолии Чепиге и Александре Мишкине, ..."
Теперь и паспорт у них будет один на двоих?
pattrick1 19 декабря 2018 | 21:22
Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей...
Признавайтесь, кто на них настучал - Карина Орлова, Серёга Пархоменко, Андрей Илларионов?
aladdinov 19 декабря 2018 | 21:27
pattrick1:
Дружок, ты так рьяно вписываешься за явных сидоров, что нет ни малейших сомнений в том, что ты снова хочешь взять у меня за щеку с проглотом. Подмойся и почисти зубы!
splin2 19 декабря 2018 | 21:25
gordy: Закон Боойля — Мариоотта открыт в 1662 году, а закон Мишкина - Чапыги в 2018.))
vikwlad 19 декабря 2018 | 21:32
gordy: "Теперь и паспорт у них будет один на двоих?"
Что-то давно не слыхать про этих "туристов". Скорее всего, паспорт им уже не нужен. Выписали им туристическую визу на тот свет.
ura_123 19 декабря 2018 | 21:53
gordy: Причём на фамилию Боширов!))))
stopkran1969 19 декабря 2018 | 21:16
ura_123: голубая луна всему виной
lenin3 19 декабря 2018 | 21:19
ura_123: в принципе,Минфин США зря беспокоится:мертвые,как говорится,не потеют и в санкционный список их можно и не вносить...)))
danko1 19 декабря 2018 | 21:07
У них и им подобных паспортов может быть много на разные фамилии.
Их надо по отпечаткам пальцев вносить.
krs_sk 19 декабря 2018 | 21:14
Так это ж послабление, русал исключили из списков... интересно какова цена, что пришлось слить врагам?
popov_m 19 декабря 2018 | 21:16
Да уж и нет скорее всего этих героев скудного романа!
tuman13 19 декабря 2018 | 21:17
А кто достоверно определил, что Петров и Бошаров есть Мишкин и Чепыга? Побрехушка за деньги "Биллинкет"?
И еще вопрос - "Алкоа" уже скисла, что "Русал" освободили от санкций?
foolsdie 19 декабря 2018 | 21:20
Не написали самого интересного: а под какими фамилиями они в списке стоят?
snikkersnepper 19 декабря 2018 | 21:20
В какой извращенной форме эхонько решило сообщить, что с Русала снимают санкции...
Кстати, чисто ради любопытства: санкции это понятно. Они у амеров есть даже на закрытые банки и утонувшие корабли. А что там с розыском через Интерпол? Что там с "третьим подозреваемым"? Что там вообще с какой-либо фактурой, а не госдеповскими глюками? Не в курсе?
oxlomon 19 декабря 2018 | 21:22
Чепигу и Мишкина?!! Прикольно! Скоро, видать, начнут совсем уж мифологических персонажей в списки вносить, типа там Змея-Горыныча на пару с Бабой-Ягой.
gregor 19 декабря 2018 | 21:24
Минфин США внес в санкционный список подозреваемых в отравлении Скрипалей
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Вряд ли они ещё живы .
bozhezaryahrani 19 декабря 2018 | 21:25
Теперь не видать шпиля солберецкого. Только если в военно-патриотических играх для нашей молодёжи, и то, наверное, будут на макет блевать и испражняться. Бедненькие...! п...расты!!!
lager23 19 декабря 2018 | 21:36
Получается именно таким образом, при помощи пиндосов, героические «туристы» ГРУ превратились в обычных школьных преподавателей НВП...
ly4_sveta 19 декабря 2018 | 22:05
У этих фитнес-инструкторов с десяток фамилий, они
могут быть Чепрагой и Мышкиным, Чепчиком и Кошкиным...
Да, и закупать могут все, в диапазоне от витаминов до
ядерного топлива. А возможно, что уже и в природе больше
не существует данных «героев». В Европе и Америке все
никак не могут познать коварство, наглость и цинизм
гэбэшной конторы? Наивные...