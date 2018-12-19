Инфляция в России впервые с июня прошлого года в годовом выражении превысила 4%
Об этом пишет РБК. Издание отмечает, что цены в России выросли на 0,2% за неделю. Это следует из данных Росстата. ЦБ ожидает, что по данным на конец этого года инфляция будет до 4,2%. В первом квартале следующего года она ускорится из-за повышения НДС и ослабления рубля на фоне обсуждения новых американских санкций.
Комментарии7
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neyexo 19 декабря 2018 | 20:36
Новость, обменников больше не будет.
Каждый будет менять валюту в своем телефоне, я так понял, кому сколько хочется.
Но на руки давать не будут))
rampa 19 декабря 2018 | 20:49
vitaly_ef22: да успокойся ты, не рви сердце за Леху. Он уже из твоего лохотрона вывел все, что ты туда вбухал
uhovostro 19 декабря 2018 | 20:38
/...цены в России выросли на 0,2 %.../
Сказки дедушки Мазая...
jetsam 19 декабря 2018 | 20:44
uhovostro: ну почему..
в отдельном кабинете росстата они на столько и выросли...
askol2016 19 декабря 2018 | 20:39
В следующем году готовимся к двузначной...
bozman_xl 19 декабря 2018 | 20:44
askol2016: .. готовимся к двузначной.. -----------------
Портянки с Эха: "Линию Великой партии, Родного правительства и Лично Дорогого поддерживаем! "
Правда ведь патрики ,монголы и морковки?
plank1957 19 декабря 2018 | 20:53
4,2%? Господа, вы бы врали как-нибудь поскромнее. Я понимаю, что можно нарисовать любую цифирь, но от этого сыр не станет дешевле.