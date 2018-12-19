Инфляция в России впервые с июня прошлого года в годовом выражении превысила 4%

Об этом пишет РБК. Издание отмечает, что цены в России выросли на 0,2% за неделю. Это следует из данных Росстата. ЦБ ожидает, что по данным на конец этого года инфляция будет до 4,2%. В первом квартале следующего года она ускорится из-за повышения НДС и ослабления рубля на фоне обсуждения новых американских санкций.