Минюст объявил иностранным агентом петербургскую НКО «Действие», которая занимается борьбой со СПИДом

Минюст объявил иностранным агентом петербургскую некоммерческую организацию «Действие», которая занимается борьбой со СПИДом и профилактикой ВИЧ. Она также защищает права секс-меньшинств.

Руководитель «Действия» Валерий Созаев сказал в интервью Би-би-си, что финансовая поддержка, из-за которой Минюст признал организацию иностранным агентом, была пожертвованием от Открытого института здоровья. Деньги выделили в рамках проекта при поддержке Глобального фонда, созданного ООН.