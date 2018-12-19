Минюст объявил иностранным агентом петербургскую НКО «Действие», которая занимается борьбой со СПИДом
Минюст объявил иностранным агентом петербургскую некоммерческую организацию «Действие», которая занимается борьбой со СПИДом и профилактикой ВИЧ. Она также защищает права секс-меньшинств.
Руководитель «Действия» Валерий Созаев сказал в интервью Би-би-си, что финансовая поддержка, из-за которой Минюст признал организацию иностранным агентом, была пожертвованием от Открытого института здоровья. Деньги выделили в рамках проекта при поддержке Глобального фонда, созданного ООН.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
hohlomor_ce_garno 19 декабря 2018 | 20:37
— Граждане! — сказал Остап, открывая заседание. — Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные, находятся без призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем.
Кислярский был на седьмом небе.
«Золотая голова», — думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно не любил беспризорных детей, как в этот момент.
— Товарищи! — продолжал Остап. — Нужна немедленная помощь! Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 20:41
Объявили - и отлично. А теперь гнать в шею с земли российской иностранного агентишку!!!
ac_dc 19 декабря 2018 | 20:45
blinorozhiy__chmo:
Вот это правильно. И пусть население подвымрет слегка. Народишку и так лишку
sg114 19 декабря 2018 | 20:51
ac_dc:
Если эта НКО будет защищать ваши права, то население тоже слегка вымрет. Не дают меньшинства поотмства, увы..
ac_dc 19 декабря 2018 | 20:58
sg114:
Не надо мои права защищать.
Я потомство дал
ac_dc 19 декабря 2018 | 21:00
sg114:
Только при чем здесь защита прав, бестолковый?
Спид косит уже всех подряд невзирая ориентацию
ac_dc 19 декабря 2018 | 20:42
hohlomor_ce_garno:
Государство со СПИДом не борется . то и частным лицам не хрен туды ( в борьбу ) соваться
buzukin074 19 декабря 2018 | 20:45
Давно пора прикрыть этот питомник пидарасов и спидоносцев. Благотворителей в России - как мандавошек у бомжа, а толку чуть. На свои, сукины дети, на свои денежки благотворительствуйте - а не распространяйте СПИД и гомосятинку за шекели и доллары!
ac_dc 19 декабря 2018 | 20:48
buzukin074:
Полудурошный! СПИД уже бытовым путем распространяется вовсю.
Давайте, ликвидируйте. Может и сами передохнете
buzukin074 19 декабря 2018 | 20:58
ac_dc: Вот за это самое и ликвидировать - дать такой мзды, штобы свои спидозные пиписки узлом завязали!
grs_alx_112018 19 декабря 2018 | 20:58
buzukin074: Вот ты что совсем допился перед Рождеством ? Старый - СПИД больше передается через иглу а не не черех потрахушки )) ПОчему среди нариков такой большой процент спидаков - верояность почти 85-90 . Вон на сайте сколько пидорасов и мудаков - и не одного спидоносца !!!
gregor 19 декабря 2018 | 20:49
Борьбой со спидом ... только иностранные агенты могут
Российские не могут , мозгов нет .
velbkeirf2 19 декабря 2018 | 20:59
Она также защищает права секс меньшинств\\\\\\\\
права на что позвольте спросить, пихать в другую дырку или болеть СПИДом?
goga_s 19 декабря 2018 | 21:00
Напомню - ныне в РФ эпидемия этого заболевания!
И "гос-во" - палец о палец НЕ ударяет, чтобы её, эпидемию, остановить !
Выводы- делайте сами !