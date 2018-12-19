ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма
Сотрудники спецслужб утверждают, что он организовал тайник с 12-ю килограммами тротила.
Обвинение предъявлено 57-летнему россиянину. Он был задержан несколько дней назад при въезде в Крым. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатки. Его имя не называется, — пишет агентство ТАСС.
Комментарии11
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oneoretwo 19 декабря 2018 | 20:38
...да-да...объявляйте, ваша репутация позволяет объявить что угодно...
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 20:43
Прекрасно.
Каждому бандеровскому террористу-рыжиссёру - по двадцаточке строгача!!!
rampa 19 декабря 2018 | 20:52
vitaly_ef22: да успокойся ты, не рви сердце за Леху. Он уже из твоего лохотрона вывел все, что ты туда вбухал
askol2016 19 декабря 2018 | 20:42
С Днем чекиста и очередной уткой, дорогие товарищи!..
plank1957 19 декабря 2018 | 20:49
А что так мало? Могли бы еще человек десять нарисовать для придания солидности. А то начальство не оценит, звездочку не накинет или квартиры не даст.
student_ru_ru 19 декабря 2018 | 20:51
ФС молиться на него должно. А то чем бы оно занималось и кому было бы нужно.
anemon 19 декабря 2018 | 20:51
Денег ФСБ за это! Из бюджета!
davi__koloradov 19 декабря 2018 | 20:53
Часовню тоже он разрушил. «Дэбилы мля».
shoorah 19 декабря 2018 | 20:59
ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования, причастного к энергоблокаде Крыма
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Уже Аксёнова арестовали? Давно пора.
bigmaikl 19 декабря 2018 | 21:00
Не верю!
Где открытый суд? Где международные адвокаты?
ura_123 19 декабря 2018 | 21:03
Россиянин въехал на чужой остров и спрятал там тротил! Где же он его взял,неужто провёз по мосту соеденяющим две чужие страны или на пароме?