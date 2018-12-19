Верховный суд Греции постановил выдать Франции россиянина Александра Винника
Об этом сообщает агентство ТАСС. Сам Винник сказал в зале суда, что уже почти месяц держит голодовку против произвола греческих судей и за это время потерял не меньше 8-ми килограммов. Он добавил, что прекратит акцию только если будет выдан Москве. Винник назвал себя политическим заключенным.
Россиянина задержали в Греции летом прошлого года по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. Выдачи Винника также добивается Россия. В июне запрос на экстрадицию направила Франция, которая обвиняет россиянина в краже личных данных и вымогательстве. В сентябре Верховный суд Греции решил выдать Винника России, годом ранее – Соединенным Штатам. Окончательное решение должен принять греческий Минюст.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
oneoretwo 19 декабря 2018 | 20:36
...попадет во францию - увидим "бутина-2.0"...
rampa 19 декабря 2018 | 20:54
vitaly_ef22: да успокойся ты, не рви сердце за Леху. Он уже из твоего лохотрона вывел все, что ты туда вбухал
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 20:43
" задержали в Греции летом прошлого года по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. Выдачи Винника также добивается Россия. В июне запрос на экстрадицию направила Франция, которая обвиняет россиянина в краже личных данных и вымогательстве. В сентябре Верховный суд Греции решил выдать Винника России, годом ранее – Соединенным Штатам. Окончательное решение должен принять греческий Минюст. "
может, его разделить на три части и выдать всем странам, которым он нужен?
голову - за кражу личных данных и вымогательство - отдать Франции
руки, отмывавшие ворованные деньги - отдать США
а }i{ony - отдать России, которая не знает, в чем его обвинuть, но очень хочет поиметь неудачника за то, что засыпался на отмывке ворованных денег (чьих?)
neyexo 19 декабря 2018 | 20:50
archibald_dandy_esquire:
есть прецедент
Был такой Норьега, президент Панамы, отсидел в США, потом выдали Франции. У Франции были свои обвинения, связанные с покупкой недвижимости на наркоденьги. Там в тюрьме и умер. Так что можно и там и там успеть
olegleon 19 декабря 2018 | 20:50
archibald_dandy_esquire: и самое смешное, что все эти три разных решения принял один суд! "сегодня отдадим его американцам, а через полгода русским"
neyexo 19 декабря 2018 | 20:57
olegleon:
поясню
обычно решение по каждому запросу принимает суд - на каждый запрос - удовлетворить или отказать.
А исполнительная власть потом решает, как и когда.
Так было с Пиночетом в Англии - после судебного рассмотрения решение должен был принять министр внутренних дел.
olegleon 19 декабря 2018 | 20:48
и деньги в США отмывал, и вымогательством во Франции успел позаниматься. Джейс Бонд отдыхает, а дон Корлеоне нервно в сторонке курит.
rampa 19 декабря 2018 | 20:58
olegleon: главное, чтобы его в Россию не выдали. У нас и без него таких полно, на всех уже денег не хватает. Разве что пенсионный возраст до 70 лет поднять? Хотя это не поможет, у нас и до 65-ти далеко не каждый доживет