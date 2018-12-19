Верховный суд Греции постановил выдать Франции россиянина Александра Винника

Об этом сообщает агентство ТАСС. Сам Винник сказал в зале суда, что уже почти месяц держит голодовку против произвола греческих судей и за это время потерял не меньше 8-ми килограммов. Он добавил, что прекратит акцию только если будет выдан Москве. Винник назвал себя политическим заключенным.

Россиянина задержали в Греции летом прошлого года по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег. Выдачи Винника также добивается Россия. В июне запрос на экстрадицию направила Франция, которая обвиняет россиянина в краже личных данных и вымогательстве. В сентябре Верховный суд Греции решил выдать Винника России, годом ранее – Соединенным Штатам. Окончательное решение должен принять греческий Минюст.