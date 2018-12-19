Коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от запрещенной в России группировки «Исламское государство»
Коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от запрещенной в России группировки «Исламское государство», — заявили в Пентагоне. В американском оборонном ведомстве подтвердили, что Соединенные Штаты начали процесс возвращения своих военных из Сирии. При этом там отметили, что не будут раскрывать подробности в целях безопасности.
О победе над «Исламским государством»* сегодня также объявил президент США Дональд Трамп. По данным источника агентства Reuters, на вывод американских военных из Сирии уйдет от 60-ти до 100 дней.
*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка
Комментарии16
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olegleon 19 декабря 2018 | 20:35
что они там в Пентагоне курят? как они могли освободить, если за последнее время игиловцы сотни людей казнили на этой территории?
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 20:48
ИГ - детище США, финансируемое, поддерживаемое и склоняемое ими к убийствам мирных безоружных женщин, детей и стариков... ради собственной американской мечты - наживы.
pattrick1 19 декабря 2018 | 20:42
Коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от запрещенной в России группировки «Исламское государство»...
Руки бы вам целовать.
gs1112 19 декабря 2018 | 20:48
pattrick1: Да погоди разшаркиваться. Может США решили, что пришла очередь громить еще одних террористов из Лугандонии.
anemon 19 декабря 2018 | 20:49
pattrick1: Целуй! Никто не против!
isnovvanaarene 19 декабря 2018 | 20:46
olegleon: Да, странно, от кого же тогда Россия Сирию освободила?
olegleon 19 декабря 2018 | 20:58
isnovvanaarene: от террористов. на территории, контролируемой правительством Сирии их нет. ну или нет игиловских. они перебрались на территорию, которую контролируют на востоке Сирии США и частично в Идлиб.
aleksandr63 19 декабря 2018 | 20:59
olegleon: тоже что и в Росии. Путин говорил, что мы войска из Сирии вывели. Вот американцы и победили там всех, оставшись лицом к лицу с ИГ ;-)
nitsahon 19 декабря 2018 | 20:36
Пентагон(а вместе с ним - и старина трамп) будет удивлен, когда узнает, что карлсон улетел... но обещал вернуться...
jetsam 19 декабря 2018 | 20:46
3:1 в нашу пользу. трамп хиляк. жалкий один раз.
мы уже скоро десяток перешагнем, через несколько
дней, вообще, валежник бесплатно будем жрать.
"нас не догонят..."(с)кто-то там
x_signal 19 декабря 2018 | 20:46
Спасибо, орнул))
oneoretwo 19 декабря 2018 | 20:46
...трамп - кореш плешивого и этим все сказано...
...карлик там уже 4 раза всех победил и 8 раз выводил все войска - толку то ?
нквд постоянно находит уже на территории путингсрашки диверсантов игил, взрываются метро и проч. теперь - другой клоун на арене с тем же номером...
sg114 19 декабря 2018 | 20:48
Другими словами выводят свои войска с территории Сирии, то есть освобождают от своего террористического присутствия.. Все правильно, Эхо уже писало об этом сегодня.
student_ru_ru 19 декабря 2018 | 20:48
Врут. Наши до этого раз пять освободили.
neyexo 19 декабря 2018 | 20:59
А мы еще раньше освободили, причем несколько раз.
Но что удивительно - все разы тоже на Новый год, как и Трамп
dromi 19 декабря 2018 | 21:02
И правильно-разьёживайтесь сами со своими арабскими друзьями....