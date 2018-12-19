Коалиция во главе с США освободила территорию Сирии от запрещенной в России группировки «Исламское государство», — заявили в Пентагоне. В американском оборонном ведомстве подтвердили, что Соединенные Штаты начали процесс возвращения своих военных из Сирии. При этом там отметили, что не будут раскрывать подробности в целях безопасности.

О победе над «Исламским государством»* сегодня также объявил президент США Дональд Трамп. По данным источника агентства Reuters, на вывод американских военных из Сирии уйдет от 60-ти до 100 дней.

*«Исламское государство» – запрещенная в России террористическая группировка