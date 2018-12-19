С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета «Союз». Она должна вывести на орбиту французский разведывательный спутник.

Изначально запуск планировался на минувший вторник, но его отложили на сутки из-за сильного ветра, — отмечает агентство Интерфакс.