С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета «Союз»
С космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала российская ракета «Союз». Она должна вывести на орбиту французский разведывательный спутник.
Изначально запуск планировался на минувший вторник, но его отложили на сутки из-за сильного ветра, — отмечает агентство Интерфакс.
Комментарии7
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fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 20:09
Вот оно что ... вона где предатели засели, прямо в Роскосмосе.
Они не только дырки сверлят в кораблях космических, но и спутники вражеские натовские запускают для шпионажа за Россией.
Предательство змеей прокралось прямо в сердце России.
archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 20:34
fig_vvam_1: " вона где предатели засели, прямо в Роскосмосе "
может на Байконурняш уже что-то поломалось?
али в Плясецке уже новый год празднуют боярышником
про Восточный уже и не говорю - когда этот регион отойдёт китайцам, те за месяц энтот космодром в порядок приведут и буду свои китайские звездолёты запускать, пока Вечный Гибрид будет продолжать в Сирии в тридцатый раз ИГИЛзапрещеннуюврыорганизацию успешно побеждать ИГИЛзапрещеннуювРФорганизацию
equus 19 декабря 2018 | 20:19
Таки да!..
"Проникновенье наше по планете особенно заметно в далеке"... (c)
;-)
oneoretwo 19 декабря 2018 | 20:22
...я французов понимаю...пусть далеко, логистика, транспортные расходы, перевалки - пусть... главное - это подальше от того "старта", где пьяные бородатые мужики в женском платье и с крестом на пузе обливают ракету непонятно чем и постоянно появляются дырки в корпусах ракет....
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 20:27
Чудо!
И что интересно, попешник с кадилом не бегал, водой не брызгал.
Работать надо, а не про скрепы орать.
vladimirbelarus 19 декабря 2018 | 20:27
Рогозин обещал ракет не давать пиндосам. Не пацан - обещалку не сдержал.А французы деньги считать умеют, я им доверяю, это не путен с миллиардами на виолончели.
velbkeirf2 19 декабря 2018 | 20:53
хохлотроли испражняются в остроумии поджаривая сало на оккупантском продукте оччень слабое утешение.