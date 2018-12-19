Следствие в Великобритании не нашло доказательств насильственной смерти россиянина Александра Перепиличного. Об этом стало известно в ходе судебных слушаний, которые транслировал телеканал Скай Ньюс. Согласно этим данным, смерть была спровоцирована мерцательной аритмией.

Александр Перепиличный был обнаружен мертвым осенью 2012-го года в графстве Суррей. Изначально смерть россиянина, который был одним из главных свидетелей в деле о гибели юриста фонда «Эрмитэдж Кэпитал» Сергея Магнитского, не сочли подозрительной. Спустя три года появилась версия о том, что он мог быть отравлен.