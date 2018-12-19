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20:00, 19 декабря 2018

Следствие в Великобритании не нашло доказательств насильственной смерти россиянина Александра Перепиличного

Следствие в Великобритании не нашло доказательств насильственной смерти россиянина Александра Перепиличного. Об этом стало известно в ходе судебных слушаний, которые транслировал телеканал Скай Ньюс. Согласно этим данным, смерть была спровоцирована мерцательной аритмией.

Александр Перепиличный был обнаружен мертвым осенью 2012-го года в графстве Суррей. Изначально смерть россиянина, который был одним из главных свидетелей в деле о гибели юриста фонда «Эрмитэдж Кэпитал» Сергея Магнитского, не сочли подозрительной. Спустя три года появилась версия о том, что он мог быть отравлен.

Комментарии

10

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mucha2018 19 декабря 2018 | 20:15

И опять эта англичанка гадит!

indeezjoe 19 декабря 2018 | 20:18

О как!... А ведь в смерти Перепеличного уже успели обвинить Россию, ГРУ и лично Путина... Извинений ждать не приходится - истинные джентльмены никогда не извиняются...
;-))

archibald_dandy_esquire 19 декабря 2018 | 20:26

indeezjoe: @ истинные джентльмены никогда не извиняются. @

истинные джентльмены никогда не гадят в отличие от гибрида питерской подворотни

snikkersnepper 19 декабря 2018 | 20:52

indeezjoe:

Особенно прикалывает выражение "появилась версия". Как будто и не Эхо изо всех сил разгоняло этот наброс с ссылкой на очередные "анонимные источники".

И главное, когда появится следующий наброс, они все равно понесутся его разгонять. С не меньшей силой и страстью.

com30 19 декабря 2018 | 21:03

indeezjoe:
Джентльмены, не Печальная лошадь и не гибридный клонированный скре_поносник, за свой базар отвечают, если уже открыли рот, то наверняка множество раз перепроверили и порожняк не гонят.

put__out 19 декабря 2018 | 20:23

Это значит какой-то российский "майор" заслуженно получил орден и квартиру....

sg114 19 декабря 2018 | 20:24

А эту мерцательную аритмию кто ему в чай добавил?? Вот то то и оно!
Это великобреханцы пытаются беспристрастность изобразить. Мол, мы же не стали каждый трупак на острове на Россию вешать. Одно дело вот не смогли пришить. Где Скрипали, лживые ублюдки??? Даже иуда, предатеь Родины не желает вам подыгрывать и повторять ту куйню, которую вы хотели их заставить сказать на публику. Пришлось убрать..

region62 19 декабря 2018 | 20:27

ПомЕр и помЕр новокупленный мелкобрит-хрен бы с ним.

glotov 19 декабря 2018 | 20:55

С такими мастерами любое сердце замерцает. Англичане всегда славились тайными убийствами. Можно в книгу рекордов заносить.

com30 19 декабря 2018 | 20:59

Совсем не удивили.
И опять наверняка задействованы кремлевские лаборатории смерти.

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