«Медиапарт»: Искандер Махмудов мог заплатить 300 тысяч евро соратнику президента Франции за защиту своих интересов
Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на расследование, проведенное французским интернет-изданием «Медиапарт». Согласно этим данным, деньги получил Венсен Краз, бывший шеф службы безопасности партии Эммануэля Макрона. Он согласился защищать близких Махмудова и его интересы, связанные с недвижимостью, которая оформлена на компании, зарегистрированные в офшорах Монако, Люксембурга и Кипра.
«Медиапарт» называет Махмудова обигархом, близким к Владимиру Путину. Бизнесмен занимает 16-ю строчку в списке самых богатых людей России по версии журнала «Форбс». Что же касается Венсена Краза, летом он был уволен и арестован после участия в избиении демонстрантов на первомайских митингах во Франции.
Комментарии6
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new_duch 19 декабря 2018 | 20:10
О как! И во Франции взяточники!...
...а вы всё Европа! Европа!... Тьфу!...
vilingrad 19 декабря 2018 | 20:21
new_duch: Так ведь ловят. А уровень правопорядка в стране определЯется не количеством воров, а умением( и желанием) властей их истреблять(с)
Ты бы о себе подумал, чугунная башка. В твоих карманах глубоко шарят чекистские и ментовские лапы, а ты за Францию печешься:)
new_duch 19 декабря 2018 | 20:34
vilingrad: Ага. Ловят.
И Венсен Краз уже срок мотает. Да? :))
polsan 19 декабря 2018 | 20:12
Давай путрик, любитель чистозадых друзей своих, скажи своё троллчячье слово про то как, у них у этих твоих врагов французов, даже таких людей как начальник службы безопасности самого Макрона арестовываютЬ и гляди сажают за то, что он каких то там демонстрантишек поганых летом колотил! )
i_c_e 19 декабря 2018 | 20:19
Наш человек! Надо гражданство давать и в Думу устраивать. Или в силовые структуры.
buzukin074 19 декабря 2018 | 20:50
Шо - Макрон берет? Да я всегда сомневался в его декларируемой ориентации :)