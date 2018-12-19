«Медиапарт»: Искандер Махмудов мог заплатить 300 тысяч евро соратнику президента Франции за защиту своих интересов

Об этом сообщает сайт «Медуза» со ссылкой на расследование, проведенное французским интернет-изданием «Медиапарт». Согласно этим данным, деньги получил Венсен Краз, бывший шеф службы безопасности партии Эммануэля Макрона. Он согласился защищать близких Махмудова и его интересы, связанные с недвижимостью, которая оформлена на компании, зарегистрированные в офшорах Монако, Люксембурга и Кипра.

«Медиапарт» называет Махмудова обигархом, близким к Владимиру Путину. Бизнесмен занимает 16-ю строчку в списке самых богатых людей России по версии журнала «Форбс». Что же касается Венсена Краза, летом он был уволен и арестован после участия в избиении демонстрантов на первомайских митингах во Франции.