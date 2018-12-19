ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования
ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования.
У этого человека обнаружено 12 килограммов тротила, — сообщает со ссылкой на ведомство агентство ТАСС.
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ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования.
У этого человека обнаружено 12 килограммов тротила, — сообщает со ссылкой на ведомство агентство ТАСС.
Комментарии12
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hangman19 19 декабря 2018 | 20:05
Мультик с задержанием ВВП покажет?
fig_vvam_1 19 декабря 2018 | 20:12
hangman19: Чой-ио маловато будет,
почему не пуд?
Пуд как-то солиднее звучит.
Пуд взрывчатки ..... внушаетЬ.
Это не батон с взрывчаткой, как у Высоцкого, но ...
blinorozhiy__chmo 19 декабря 2018 | 20:35
Отлично!
Ещё один омерзительно майданутый бандит-бандеровец в ближайшее время получит свою двадцаточку строгача в одиночке!!!
;-))
kir_pich_101 19 декабря 2018 | 20:09
А за ним волочился парашют, одет был в вышиванку...
Ну не могут наши спецслужбы придумать ничего лучшего.
bozman_xl 19 декабря 2018 | 20:11
kir_pich_101: А ещё его карманы были набиты визитками Яроша!
kuchumka 19 декабря 2018 | 20:12
Бандеровец?
tv_victim 19 декабря 2018 | 20:17
"Антипу.
Антип! Ты поставлен, чтобы злоумышленников ловить, но ежели их нету, благодари судьбу и сам их не выдумывай!
Наш идеал именно в том и заключается, чтобы злоумышленников не было. Стыдись, Антип! Любящее тебя начальство".
Получил Антип телеграмму, заплакал и подвиги прекратил. Отчего и наступила на белорусской территории тишь и гладь."
Булгаков М.А. Рассказы.
kasperyan 19 декабря 2018 | 20:28
Первая мысль -- неужели Горный довыпендривался...
vladimirbelarus 19 декабря 2018 | 20:29
Надо было проследить за ним и соучастниками, а не хватать сразу. Были бы соучастник, глядишь, к Новому году и медальку за лучший рассказ о захвате террористов получат.
skuller 19 декабря 2018 | 20:30
Либерастня, может начинать лить слезы по поводу задержания очередного " режиссёра")))
vladimirgornitsky 19 декабря 2018 | 20:35
"ФСБ объявила о задержании в Крыму участника бандформирования"
Неужели Аксенов-Гоблин?
askol2016 19 декабря 2018 | 20:36
Завтра День чекиста, вот они это фуфло и подогнали. А за это - премии, звания, ордена и медальки