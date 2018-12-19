В московском правительстве оценили в 28 миллионов рублей общий долг перед сотрудниками хлебозавода «Черкизово»
Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки, — сообщили «Эху» в московской мэрии.
В конце прошлой недели сотрудники объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Гендиректор хлебозавода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его ареста, — сообщает агентство ТАСС.
Задержанному в рамках дела о невыплате зарплаты работникам гендиректору московского хлебозавода «Черкизово» предъявлено обвинение, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
По ее словам, в ходе допроса Соловьев «частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела».
Комментарии7
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podwodnik 19 декабря 2018 | 20:16
Власти нельзя быстро погашать долг, такой опыт станет заразительным. Записал обращение к царю и голодать. А по России столько таких обиженных, что даже Росстат удивится.
peresvet73 19 декабря 2018 | 20:17
Всё это народное недовольство изначально было инспирировано с целью внесудебного передела активов предприятия. И всё прошло как по маслу!
rodoslov 19 декабря 2018 | 20:38
ЕСли 15 дней не выплачивают зарплату, то сотруднику (если он тупой) профсоюз разъясняет, что он вправе написав заявление не выходить на работу. Одновременно желательно подать заявления в Трудовую Инспекцию и в Прокуратуру...
Вопрос только, есть ли на данном частном предприятии профсоюз. И кто-нибудь из работников писал заявления в инстанции?
Ведь после трёх месяцев задержки заработной платы наступает уголовная статья...
С капиталистами и либерастами нужно бороться вежливо, в правовом поле... иначе шибко обидятся... редиски.
irdo 19 декабря 2018 | 20:49
rodoslov:
Вопрос только, есть ли на данном частном предприятии профсоюз.
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А в РФ вообще где-то есть профсоюзы?
buzukin074 19 декабря 2018 | 20:48
А чей заводишко-то? Кто такой отважный, што денег трудящимся не платит? Некрасиво...
Шо, мля - неужели за такое блядство нельзя виновного отправить на колымскую каторгу?
student_ru_ru 19 декабря 2018 | 20:54
Муку воровал всяко.
kuporos68 19 декабря 2018 | 21:01
Вроде хлеб не нефть, в цене не падает. Что происходит? Говорят страх, это не наш метод. Но тут явно, с этим проблема. А как понять: частично признал свою вину. Видимо украл . Но не все.