В московском правительстве оценили в 28 миллионов рублей общий долг перед сотрудниками хлебозавода «Черкизово»

Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам 10 миллионов. Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки, — сообщили «Эху» в московской мэрии.

В конце прошлой недели сотрудники объявили голодовку, которая продолжается до сих пор. Гендиректор хлебозавода Ян Соловьев задержан. В пятницу будет решаться вопрос о его ареста, — сообщает агентство ТАСС.

Задержанному в рамках дела о невыплате зарплаты работникам гендиректору московского хлебозавода «Черкизово» предъявлено обвинение, сообщила «Интерфаксу» представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, в ходе допроса Соловьев «частично признал вину и дал показания по обстоятельствам расследуемого дела».