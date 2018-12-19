Росприроднадзор начал проверку в мордовском поселке Комсомольский, где улицы и крыши домов покрыла серая пыль. Местные жители называют ее «цементным снегом» и говорят, что наблюдают подобную аномалию уже не впервые. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы. В ведомстве отмечают, что, скорее всего, появление серой пыли связано с техническими неполадками на заводе «Мордовцемент», который расположен в поселке, — сообщает агентство ТАСС.