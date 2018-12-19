Росприроднадзор начал проверку в мордовском поселке Комсомольский, где улицы и крыши домов покрыла серая пыль
Росприроднадзор начал проверку в мордовском поселке Комсомольский, где улицы и крыши домов покрыла серая пыль. Местные жители называют ее «цементным снегом» и говорят, что наблюдают подобную аномалию уже не впервые. Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы. В ведомстве отмечают, что, скорее всего, появление серой пыли связано с техническими неполадками на заводе «Мордовцемент», который расположен в поселке, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии4
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kir_pich_101 19 декабря 2018 | 19:38
Производство цемента - одно из вреднейших для экологии.
Используя старые технологии и устаревшее оборудование, гробится природа и местные жители в большом радиусе от завода.
Санкции нам на пользу?
ansata 19 декабря 2018 | 19:52
kir_pich_101: Им несомненно)) На сколько выросло число долларовых миллионеров и миллиардеров в России с 14-го года? Вот и я о том.
vbsvob 19 декабря 2018 | 19:57
Наверное, с бедностью борются, пенсионный фонд экономят. А себе повышают продолжительность жизни и царствования.
com30 19 декабря 2018 | 20:56
Мордерцемент, это рутина, все цементные заводы пылят, есть три выхода, бросить все и уехать в леса, собирать бесплатно валежник царек в царских лесах уже как бы разрешил, поставить там традиционную мордовскую избушку на курьих ножках и дышать на всю грудь, либо требовать от кремля закрытие завода, но уже выпавшая пыль никуда не денется, а работы не станет. Можно конечно с большими боями заставить владельца завода оснастить завод новыми фильтрами, но это не дешево, а уж если владелец завода дружок мелкого но властного скре_поносника, то местной мордве ничего не светит.
Кстати, а как с мордовского на русский переводится название этого мордовского поселка?