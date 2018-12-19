В Екатеринбурге активисты штаба Алексея Навального подали в суд на гордуму из-за отмены прямых выборов мэра

Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщил координатор местного штаба оппозиционера Юрий Кузьминых. Авторы заявления считают, что нового мэра, Александра Высокинского, выбрал губернатор Свердловской области. В штабе Навального настаивают, что выбирать градоначальника должны горожане.

Весной гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Евгения Ройзмана и отменила прямые выборы главы города. Теперь мэр в городе избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.