В Екатеринбурге активисты штаба Алексея Навального подали в суд на гордуму из-за отмены прямых выборов мэра
Об этом сайту «МБХ Медиа» сообщил координатор местного штаба оппозиционера Юрий Кузьминых. Авторы заявления считают, что нового мэра, Александра Высокинского, выбрал губернатор Свердловской области. В штабе Навального настаивают, что выбирать градоначальника должны горожане.
Весной гордума Екатеринбурга приняла отставку мэра Евгения Ройзмана и отменила прямые выборы главы города. Теперь мэр в городе избирается городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Комментарии6
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danko1 19 декабря 2018 | 19:34
Прямые выборы гарантированы Конституцией, но Путин их отменил, нарушив закон.
В первую очередь в суд на него подавать надо. Но мы не США и у нас ни закон, ни Конституция не работают.
olegleon 19 декабря 2018 | 19:51
danko1: если уж Вы вспомнили США, то могли бы вспомнить, что там отсутствуют прямые выборы президента
olegleon 19 декабря 2018 | 19:57
danko1: "2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления."
так что там Конституция гарантирует? или Вы её не читали?
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 19:50
Старушка данко1 из мойвямы главспец по тереблению секиля решила податься в мэры и для этого круглосуточно теребит свой секиль на эхе, доказывая что ещё не всё потеряно для неё! Даёшь главтеребителя секиля старушку данко1 в мэры Екатеринбурга)))))))
aswarsp 19 декабря 2018 | 20:11
Чудаки. Так ведь можно договориться до того, что и президента должны выбирать граждане. Лично я категорически против того, чтобы Ройзман был мэром Екатеринбурга. От каждого - по способностям, пусть не ленится и будет президентом. Если когда-нибудь будут выборы.
rettun 19 декабря 2018 | 20:30
Неужели Навальный ещё верит, в путинские суды?