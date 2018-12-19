По информации московского правительства общая задолженность хлебокомбината «Черкизово» перед сотрудниками составляет 28 миллионов рублей. Уже завтра комбинат «Черемушки», под управление которого переходит предприятие, готов выплатить работникам 10 миллионов.

Остальные долги будут погашены в кратчайшие сроки, — сообщили «Эху» в московской мэрии.

Следствие просит арестовать гендиректора хлебозавода «Черкизово» по делу о невыплате зарплат. Вопрос о мере пресечения Яну Соловьеву будет решаться в пятницу, — сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на Преображенский суд Москвы. Там уточнили, что Соловьев до пятницы задержан.

Уже несколько дней сотрудники предприятия проводят голодовку. На сегодняшний день к ней присоединились около 100 человек. Они добиваются выплаты зарплат, которые не получают с августа.