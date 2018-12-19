Все сотрудники Госдепартамента США будут эвакуированы из Сирии в течение 24-х часов
Об этом сообщает агентство Reuters. Срок вывода американских войск из Сирии составит от 60-ти до 100 дней, — рассказал источник в американских официальных кругах.
Этим вечером стало известно, что Соединенные Штаты решили вывести войска из Сирии. Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сказала, что процесс уже начался.
Комментарии17
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agamasat 19 декабря 2018 | 19:34
вот там россия развернется! Не для этого ли Трамп и выводит войска?
pedya_porosenok 19 декабря 2018 | 19:40
agamasat: А тебя закоренелого пидараса эта тема волнует? Приходи к нам, мы прочистим тебе гузло, дадим обсосать после прочистки инструмент и посвятим тебя во все наши американские проблемы.
indeezjoe 19 декабря 2018 | 20:10
pattrick1: Что-то это сильно напоминает... Ах да - эвакуацию американского посольства из Сайгона...
;-))
gordy 19 декабря 2018 | 19:53
Подставляют Россию: ведь теперь она за все сирийские дела будет в ответе?
dsa_dsf 19 декабря 2018 | 19:55
agamasat: даже не сомневайся - заплатит вся россиюшка из своего кармана за реновацию сирийскую
a_and_ts Александр Симо 19 декабря 2018 | 20:06
agamasat: ага. Развернется и цинковые гробы пойдут тысячами и вместе с затратами на аойну добьют путинский режим.
olegleon 19 декабря 2018 | 19:36
а сотрудники ЦРУ и частных армий когда выведут США?
slon_udm 19 декабря 2018 | 19:42
Однако это круто.
Не чета нам
macclarren 19 декабря 2018 | 19:51
Уроды пиндосские нагадили в Сирии и бежать. Демократически осудим!
karislav 19 декабря 2018 | 19:55
что то не к добру это....
sasass 19 декабря 2018 | 19:57
Значит , что -то будет , вроде небольшой атомной воны...
mudrlant 19 декабря 2018 | 19:59
Пора и нашим "геополитикам" возвращаться восвояси. Хотя бы дурачки перестанут гибнуть. Или кремлевские повара еще не все съели?
wokal 19 декабря 2018 | 20:03
всё по плану зачем им там умирать , там останется только русское мясо за чужие интересы
necrosy 19 декабря 2018 | 20:11
А где твоя Родина, сынок?! Сдал Трамп твою Родину русским, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя Родина две войны и Крым просрала! Курдов в Ираке и Сирии сдала, хохлов на Донбассе сдала, … Родина… Сегодня Родина там, где задница в тепле, и ты лучше меня это знаешь. За тем и приехал.
sklar39 19 декабря 2018 | 20:16
Американцы уходят, ихтамнеты (ихние) приходят с новейшим американским оружием для испытаний в боевых условиях.
mucha2018 19 декабря 2018 | 20:18
Правильное, но запоздалое решение.
Пусть Путин с Эрдоганом толкуют.
sergey_volkov 19 декабря 2018 | 20:31
Кремль от радости бухает. Во набомбятся теперь вдоволь да безнаказанно.